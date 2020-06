Las alertas climáticas siguen sonando

El mes de mayo pasado ha sido el cuarto más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura +0,463°C por encima de la media del período 1981-2010.Este dato consolida otro no menos relevante: los nueve meses de mayo más cálidos son todos posteriores a 2010, destaca global-climat.Si se tiene como base el periodo 1880-1889, representativo del periodo preindustrial, la anomalía de mayo sube hasta +1,102ºC, por debajo del límite establecido en el Acuerdo de París, de +1,5ºC por encima de los niveles anteriores a la revolución industrial.La tendencia al calentamiento global prosigue su escalada y se sitúa en +0.139ºC por década desde 1948, con una aceleración de +0.222ºC por década desde el año 2000.Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), citada por The Washington Post , hay un 75 por ciento de posibilidades de que 2020 sea el año más cálido desde 1880, cuando se iniciaron los registros climáticos.Según esta estimación, este año superaría el año crítico de 2016, hasta ahora el más cálido jamás registrado debido al impacto del fenómeno atmosférico El Niño.Según los registros actuales, 2020 está en tercera posición en la escalada de temperatura, después de 2016 y 2019, en comparación con el promedio 1981-2010.Si las previsiones de la NOAA se cumplen, este año batiría todos los récords de temperatura. En cualquier caso, considera que hay un 99.9 por ciento de posibilidades de que 2020 termine siendo uno de los 5 años más cálidos.Esto es algo inesperado, ya que no hay un evento declarado de El Niño en el Océano Pacífico tropical, que tiende a proporcionar un impulso natural a las temperaturas globales que ya están elevadas debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera causados ​​por la actividad humana.La Organización Meteorológica Mundial (OMM) destaca que, a pesar de la ausencia del calentamiento asociado al fenómeno de El Niño, las temperaturas medias mundiales en superficie están cerca de registrar valores sin precedentes.Añade que en los próximos meses se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media tanto en los trópicos (salvo en las zonas central y oriental del Pacífico, donde se prevén condiciones cercanas a la media) como en regiones extratropicales.Las temperaturas de la superficie del mar cercanas a la media que se prevén para gran parte de la zona oriental del Pacífico ecuatorial pueden afectar sensiblemente al clima y a la circulación de la atmósfera suprayacente de la región tropical.Según informa el Instituto para el Clima (IRI) de la Universidad de Columbia, las temperaturas superiores a la normal se registrarán este año en Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa desde junio y agosto, hasta septiembre y noviembre.Especialmente cálidas se esperan las temperaturas de junio y agosto en Norteamérica y Turquía, y para septiembre-noviembre también en Norteamérica, Groenlandia y parte de Asia central o nororiental.La escalada será más suave en África tropical, la mitad sur de Australia y partes del sur de Asia.Y se pronostica una mayor probabilidad de una temperatura inferior a la normal para parte del Gran Cuerno de África occidental para junio-agosto a agosto-octubre, el sudeste de Australia en septiembre-noviembre y partes del norte de Asia para agosto-octubre y septiembre-noviembre.