Las aves marinas se mueren de hambre

Mil millones de aves durante 40 años



Los investigadores trazaron un mapa de los lugares dónde capturaron sus presas las aves marinas, calcularon cuánto y qué consumen basándose en lo que se sabe sobre sus dietas e ingesta calórica, y compararon esa información con los mapas mundiales de la iniciativa Sea Around Us de las capturas pesqueras de las especies que consumen tanto los barcos de pesca como las de las aves marinas.



«En total, analizamos el comportamiento de mil millones de aves marinas a lo largo de cuatro décadas, lo que representa alrededor del 60 por ciento de la población mundial de aves marinas», añace Deng Palomares, coautor del estudio y director del proyecto Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica. «Los que se alimentan de calamares, krill antártico y pequeños peces de agua dulce como arenques y sardinas, son los que más sufren».



Palomares explicó que es necesario tomar medidas urgentes porque no sólo las aves marinas mueren de hambre al competir injustamente por los alimentos con las embarcaciones pesqueras, sino que también porque se enredan en los aparejos de pesca y en las grandes cantidades de desechos plásticos que flotan en los océanos del mundo.



«Además, están amenazados por la contaminación por petróleo, la introducción de depredadores no autóctonos en sus colonias, la destrucción y los cambios en sus hábitats por la actividad humana y los cambios ambientales y ecológicos causados por el cambio climático. Si no hacemos nada, las poblaciones de aves marinas van a colapsar» concluía en el coautor.