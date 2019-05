Las avispas son más inteligentes que las abejas

La inferencia transitiva es un tipo de conocimiento deductivo. Es la capacidad de ordenar objetos mentalmente y de reconocer las relaciones entre varias cosas en un orden serial.Durante milenios, se pensó que era una facultad exclusiva de los poderes deductivos humanos, una forma de razonamiento lógico utilizada para hacer inferencias: si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C.Sin embargo, en las últimas décadas, los animales vertebrados, incluyendo monos, aves y peces, han demostrado la capacidad de usar la inferencia transitiva. Pero se ha descartado que la inferencia transitiva exista en los invertebrados.Una investigación anterior estableció que las abejas no estaban a la altura de la tarea. Se supone que su pequeño sistema nervioso les impone limitaciones cognitivas que les impiden realizar deducciones lógicas.Sin embargo, una especie de avispas, conocida como avispa cartonera (Polistes dominula), aunque tiene un sistema nervioso similar al de las abejas, con alrededor de un millón de neuronas, muestra un comportamiento social más complejo.Por ejemplo, tal como informamos en otro artículo , las avispas cartoneras cooperan entre sí para tener la oportunidad de heredar el trono, si la reina muere.Esta diferencia entre avispas y abejas ha intrigado a los biólogos y es la que inspiró la nueva investigación, liderada por la bióloga evolucionista de la Universidad de Michigan, Elizabeth Tibbetts: se preguntó si las habilidades sociales de las avispas cartoneras podrían permitirles tener éxito en algunas competencias cognitivas que las abejas no tienen.Para averiguarlo, Tibbetts y sus colegas se centraron en dos especies comunes de avispas: Polistes dominula o cartonera y Polistes metricus, que muestra comportamientos que incluyen la discriminación entre compañeros de nido y la competencia por una pareja.En un primer experimento, se sometió a las avispas a una prueba de inferencia transitiva: debían discriminar entre pares de colores, uno de cada par asociado a una leve descarga eléctrica. Aprendieron rápidamente cuáles eran los pares que no provocaban descargas eléctricas.En una segunda fase, les cambiaron los colores pareados por colores desconocidos. Y aprovecharon la primera experiencia para deducir cuáles pares de colores nuevos no les provocaban descargas eléctricas.“No tuvieron problemas para darse cuenta de que un color en particular era seguro en algunas situaciones y no en otras”, explica Tibbets en un comunicado ¿Cómo es posible entonces que avispas y abejas, que tienen cerebros equivalentes, unas tengan inferencia transitiva y otras no? Los comportamientos sociales de ambas especies pueden tener la explicación.