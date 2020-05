Las bolsas de papel no son buenas sustitutas del plástico

Estudio del impacto de las bolsas en Finlandia: Uncertainty and Sensitivity in the Carbon Footprint of Shopping Bags . Tuomas Mattila et al. Journal of Industrial Ecology, 11 March 2011.DOI:https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2010.00326.xInforme comparativo en Reino Unido sobre bolsas de plástico y papel: Comparison of Environmental Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags . Kirsty Bell and Suzie Cave. Northern Ireland Assembly. Research and Library Service Briefing Note. Paper 36/11 23 February 2011.