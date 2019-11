Las células se aíslan cuando envejecemos

Amplio impacto



Las enfermedades que surgen de esta alteración no afectan solo al tejido óseo, provocando por ejemplo osteoporosis (disminución de la densidad de masa ósea) o a las articulaciones (artritis), sino también al sistema cardiovascular e incluso a la aparición de distintos tipos de cáncer.



"Las complejidades de cómo funciona la relación entre las mitocondrias y la red dendrítica es compleja y es algo que seguimos investigando", según Zheng.



"Los hallazgos son importantes y podrían ayudar al desarrollo de mejores tratamientos médicos y beneficios para la salud en el futuro", añade.



En esta investigación, cuyos resultados publica la revista Science Advances, participaron también científicos del Perron Institute for Neurological and Translational Science de Austratia, así como otros colegas de China, Estados Unidos y Japón.