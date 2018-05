Las dificultades han situado a nuestra especie en la cúspide de la evolución

Superar dificultades, la clave



En resumen, lo que ha establecido esta investigación es que los cerebros y cuerpos de tamaño humano pueden evolucionar cuando las personas viven en entornos difíciles, cooperan intensamente y sufren una cantidad razonable de conflictos entre grupos.



También que han sido los ambientes difíciles los que realmente expanden el tamaño del cerebro, siempre que las personas puedan seguir mejorando sus habilidades a lo largo de la vida.



Esta mejora sostenida de las habilidades de los individuos a medida que envejecen puede verse facilitada por procesos culturales, es decir, aprendiendo cosas que las generaciones previas han descubierto, en lugar de descubrirlas por sí mismas, aunque el estudio no modela estos procesos explícitamente.



El estudio concluyó que una combinación de entornos difíciles y procesos culturales probablemente causó la expansión del cerebro humano y, sorprendentemente, que el efecto de la cooperación y la competencia entre grupos no ha sido para aumentar el tamaño del cerebro, sino para disminuirlo.



Este nuevo estudio necesita todavía ser validado por nuevas investigaciones, por lo que sus conclusiones no pueden considerarse definitivas. De hecho han suscitado algo de escepticismo entre algunos expertos.