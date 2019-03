Las emociones dificultan el olvido de recuerdos indeseados

Una nueva investigación ha podido determinar que el cerebro emplea más energía en olvidar que en crear un recuerdo, y que si queremos hacer desaparecer de nuestra memoria el registro de una experiencia desagradable, lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en ella. Sólo así podremos olvidarla.



La memoria es algo difícil de controlar: a veces olvidamos cosas que necesitamos recordar y otras veces no podemos desprendernos de recuerdos que deseamos borrar para siempre y no lo conseguimos.



La ciencia ha avanzado considerablemente en el estudio de los mecanismos de la memoria, pero mucho menos en el conocimiento de los procesos cerebrales que provocan el olvido. Muchas veces se ha considerado el olvido como el resultado de un trauma psicológico o neurodegenerativo, pero la realidad que es un mecanismo esencial para el buen funcionamiento del cerebro.



Lo que ha descubierto la nueva investigación es que el olvido es un proceso mucho más complejo de lo que se creía hasta ahora y que demanda del cerebro más actividad neuronal que la usada para formar y almacenar recuerdos.



Función esencial



La capacidad de olvidar es natural y permite al cerebro conservar solo la información necesaria o útil, así como ahorrar energía en los procesos de memoria y usar la información útil cuando es necesario.



El sueño es un regulador de estos procesos de selección, almacenamiento y olvido de recuerdos. El problema radica en que esos procesos la mayoría de las veces son espontáneos y no participamos conscientemente de ellos.



En las diferentes etapas del sueño, determinadas neuronas que han almacenado unos recuerdos, se desconectan y se borran de la memoria, mientras que otros recuerdos sobreviven porque las conexiones neuronales se mantienen sin que nos demos cuenta.



Ello no impide que podamos intervenir ocasionalmente en los procesos de la memoria. Varios estudios anteriores han demostrado que si queremos olvidar algo que no nos interesa, lo mejor es concentrarse en otra cosa inmediatamente después de ocurrido el evento que queremos olvidar.



De esta forma, desde el consciente enviamos al cerebro la señal de que no estamos interesados en conservar el recuerdo de ese episodio y, en consecuencia, las neuronas asociadas se desconectan y lo olvidamos.