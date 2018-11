Las gaviotas, amenaza para la salud pública

Escasea el agua de calidad



España, con su clima mediterráneo, no es un país donde sobre el agua de calidad. De hecho, es uno de los países del mundo donde más rápidamente se ha empeorado la calidad de sus reservas de agua.



También es un país de extremos. No hace muchos años se masacraban miles de animales innecesariamente, a menudo con crueldad e incluso al amparo de la legislación vigente. Ahora el péndulo está en el otro extremo y proliferan las asociaciones de animalistas que defienden los derechos de los animales.



Hace pocos días, se han manifestado los más extremos de ellos, esto es los anti-especistas, defendiendo que todas las especies animales (incluyendo parásitos, gusanos, insectos…) tienen los mismos derechos que los seres humanos. Si tu hijo tiene piojos que se aguante: en principio tienen tanto derecho a la vida como los humanos.



Sin duda en este contexto resulta impensable hablar de controlar las poblaciones de gaviotas, aunque si los humanos no hubiésemos hecho basureros y construido embalses, no proliferarían del modo que lo hacen en entornos del interior de la península.



Pero en las aguas continentales, donde las poblaciones de aves han alcanzado densidades exageradas (como en el embalse de Santillana), las cianobacterias tóxicas proliferan tanto que incluso producen mortandades masivas de aves (y por supuesto peces, invertebrados…). Estas mortandades masivas por cianobacterias son uno de los espectáculos más impactantes de la naturaleza y afectan incluso a parques nacionales como Doñana.



La idea de limitar el disparatado censo de algunas especies oportunistas que se benefician de la actividad humana suscita un fuerte rechazo. Pero apelando a la razón, la ciencia y el humanismo, se puede mostrar un razonamiento evidente.



Nos parecería fatal que los camiones de basura descargasen su contenido en los embalses de abastecimiento. Pero si son las gaviotas quienes transportan la basura a los embalses de abastecimiento, entonces no importa.



No controlar estas poblaciones oportunistas es una estupidez, por más que les pese a algunos animalistas.





(*) Eduardo Costas es catedrático de Genética en la Universidad Complutense de Madrid.