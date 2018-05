Las matemáticas ayudan a comprender la inteligencia colectiva

Albert B. Kao, Andrew M. Berdahl, Andrew T. Hartnett, Matthew J. Lutz, Joseph B. Bak-Coleman, Christos C. Ioannou, Xingli Giam, Iain D. Couzin. Counteracting estimation bias and social influence to improve the wisdom of crowds . Journal of the Royal Society Interface (2018). DOI: 10.1098/rsif.2018.0130.