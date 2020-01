Las matemáticas explican la inestabilidad política

La larga situación de inestabilidad política que padecemos puede achacarse a que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados ni de lejos se aproximan a la competencia profesional y a la altura de miras que se espera de quienes deberían ser los servidores públicos por excelencia.



Probablemente nuestros políticos son mediocres: tras más de 35 años en el Congreso, un veterano diputado se jubiló diciendo que cuando se había iniciado como parlamentario, entre los políticos se podía encontrar a parte de la gente más capaz de este país, pero que en la actualidad casi nadie verdaderamente capaz llega a al Parlamento.



Pero la inestabilidad política no es un problema que padezcamos solamente en España: parece que poco a poco se va adueñando de Europa a medida que entra en crisis el bipartidismo.



A los políticos se les llena la boca diciendo que los ciudadanos quieren que gobierne tal o cual coalición, pero en realidad, nuestro sistema democrático solo nos permite votar a una lista cerrada de un único partido para el Congreso de los Diputados



Esta situación refleja un problema esencial: un problema mucho más complejo de lo que los legisladores pudieron prever cuando redactaron nuestra ley electoral.



Porque… ¿nuestra ley electoral (y la de la gran mayoría de los países) solo funcionan bien en situaciones de bipartidismo?



Sin duda es así. Las matemáticas aseguran que nuestra ley electoral no funciona bien cuando no se dan condiciones de bipartidismo.



Y esto se debe a una situación paradójica prevista por un antiguo problema matemático de la Teoría de Decisión: el Teorema de la Imposibilidad.



La paradoja de Arrow



También conocida como la Paradoja de Arrow, el Teorema de la Imposibilidad fue planteado en 1950 por el profesor Kenneth Arrow de la Universidad de Stanford, que sería premio Nobel en 1972: se trata de una situación sin salida que se produce cuando los que hacen una elección tienen 3 o más alternativas entre las que decidirse.



En otras palabras, es imposible elegir racionalmente mediante mayoría simple, si hay 3 o más opciones.



Siempre que a las elecciones se presenten más de 3 partidos, con nuestra ley electoral se caerá en la Paradoja de Arrow.



Teoría de la Decisión



Las matemáticas de la Teoría de la Decisión explican que, para que una decisión sea racional, tiene que ser transitiva.



Por ejemplo, a nivel de preferencias entre 3 situaciones diferentes X, Y, Z, las preferencias son transitivas cuando si la situación X es preferida a la situación Y, y la situación Y es preferida a la situación Z.



Entonces, la situación X es preferida a la situación Z (si prefiero que gobierne X en vez de Y, y prefiero que gobierne Y en vez de Z, en una decisión racional prefiero que gobierne W en vez de Z).



Matemáticamente se demuestra que a nivel individual es posible mantener decisiones transitivas (decisiones racionales). Pero cuando pasamos de las preferencias individuales a las preferencias de un grupo, pueden aparecer relaciones circulares donde desaparece la transitividad (y se producen decisiones no racionales).



De hecho, es fácil demostrar que, incluso en el caso más sencillo posible (un conjunto de tres votantes que elige entre tres alternativas), utilizando la elección por mayoría simple como método de votación, aparecen situaciones en las que no hay transitividad y, por tanto, una decisión racional.



El primero en plantearse este problema fue Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794), un destacado matemático y politólogo francés. Y lo hizo con extraordinario acierto.