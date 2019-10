Las matemáticas nos aseguran una correcta percepción del mundo

Investigadores del Instituto Médico Howard Hughes, en Virginia (USA), y del University College de Londres, han descubierto algo sorprendente sobre el funcionamiento del cerebro: se rige por la así llamada Ley Potencial para la representación de ciertas imágenes en la corteza visual.

La Ley Potencial se observa en muchos campos científicos como la física, la biología, la psicología, la sociología, la economía o la lingüística: permite describir todos los fenómenos que se presentan de forma idéntica en una variedad de escalas (invariancia de escala).Aplicado al cerebro, eso significa que cuando el cerebro procesa imágenes visuales, la mayoría de las neuronas responden de forma idéntica a los mismos estímulos: no establecen diferencias en función de la imagen a representar.Al proceder de esta manera, el cerebro obtiene un resultado óptimo en el procesamiento de los estímulos: codifica toda la información de la que es capaz y prioriza los aspectos más importantes de la imagen a representar, renunciando a catalogar los detalles insignificantes.Dicho de otra manera: gracias a la aplicación de la Ley Potencial, las neuronas implicadas en procesamiento de la información destacan lo más relevante del estímulo que percibe el cerebro e ignoran aspectos secundarios.Esta es una proeza que no ha conseguido todavía la inteligencia artificial: si cambiamos unos pixeles en la imagen de un pingüino, la IA puede interpretar que está percibiendo un mono. El cerebro no cae en ese error porque aplica la Ley Potencial.Hasta ahora se desconocía esta capacidad del cerebro, que destaca lo excepcional de su arquitectura cognitiva y de su enorme potencia matemática.Ya se sabía que el cerebro realiza matemáticas complejas para procesar la información. Recuerdo que almorzando en Segovia hace años con el neurólogo de Stanford Karl Pribram (fallecido en 2015), le pregunté sobre el cerebro y me contestó que había que conocer las series de Fourier para comprender su funcionamiento.Las series de Fourier, conocidas también como análisis armónico, analizan funciones que son periódicas (como en el caso del cerebro los estímulos que proceden de los sentidos) descomponiendo la función original (la percepción) en una serie de funciones básicas.En el caso de la percepción sonora, por ejemplo, el cerebro realiza en segundos cálculos que una persona tardaría años en conseguir tras una carrera matemática.Convierte el sonido (ondas de presión) en un espectro electromagnético que describe el sonido en volúmenes de diferentes tonos. De esta forma transforma la información sensorial en sonido.Las series de Fourier, la Ley Potencial, o el Teorema de Bayes (para el cálculo de probabilidades) o la reducción de dimensionalidad (para reducir el número de variables aleatorias), son herramientas matemáticas o estadísticas a las que recurre el cerebro para representarnos el mundo.