Las neuronas también transmiten información genética

Información neuronal



Según los investigadores, es la primera vez que se identifica un mecanismo que puede transmitir información neuronal de una generación a otra. El descubrimiento puede tener implicaciones importantes para nuestra comprensión de la herencia y de la evolución.



“Estos hallazgos van en contra de uno de los dogmas más básicos de la biología moderna. Durante mucho tiempo se pensó que la actividad cerebral no podía tener absolutamente ningún impacto en el destino de la progenie. La Barrera Weismann, también conocida como la Segunda Ley de Biología, afirma que la información heredada en la línea germinal se supone que está aislada de las influencias ambientales", señala Rechavi.



Otro de los investigadores, Itai A. Toker, añade: "En el pasado, hemos encontrado que los pequeños ARNip en los gusanos pueden producir cambios transgeneracionales, pero el descubrimiento de una transferencia transgeneracional de información desde el sistema nervioso es un Santo Grial".



Y añade: “El sistema nervioso es único en su capacidad para integrar respuestas sobre el medio ambiente, así como respuestas corporales. La idea de que también podría controlar el destino de la progenie de un organismo es impresionante".



“Descubrimos que la síntesis de pequeños ARNip en las neuronas es necesaria para que el gusano se sienta atraído de manera eficiente por los olores asociados con nutrientes esenciales para buscar comida. Los pequeños ARNip producidos en el sistema nervioso de los padres influyeron en este comportamiento, así como en la expresión de muchos genes de la línea germinal que persistieron durante al menos tres generaciones”, explica Rechavi.



Evidencia experimental



En otras palabras, los nematodos que no integraron en sus neuronas los ARNip pequeños procedentes de las neuronas de sus padres mostraron habilidades defectuosas de identificación de alimentos.



Cuando los investigadores recuperaron la capacidad de acoger pequeños ARNip en sus neuronas, los nematodos se movieron hacia los alimentos de manera eficiente una vez más. Este efecto se mantuvo durante varias generaciones, aunque la progenie no tiene la capacidad de producir ARNip pequeños por sí mismos.



"Es importante enfatizar que aún no sabemos si algo de esto se traduce en humanos", concluye el profesor Rechavi. Pero si es válido para humanos, añade, el descubrimiento podría tener un uso práctico en medicina.



“Muchas enfermedades pueden tener algún componente heredado epigenéticamente, por lo que una comprensión más profunda de las formas no convencionales de herencia sería crucial para comprender mejor estas condiciones y diseñar mejores diagnósticos y terapias", añade.



"Sería fascinante ver si las actividades neuronales específicas pueden impactar la información heredada de una manera que otorgaría ventajas específicas a la progenie", agrega Toker.



“A través de esta ruta, los padres podrían potencialmente transmitir información que sería beneficiosa para la progenie en el contexto de la selección natural. Por lo tanto, podría influir potencialmente en el curso evolutivo de un organismo", concluye Toker.