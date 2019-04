Las nuevas economías apuestan por el desarrollo sostenible Málaga acoge por segunda vez el Foro Global de la Nueva Economía e Innovación social

Las nuevas economías y la innovación social apuestan por el desarrollo sostenible. Málaga acoge del 24 al 26 de abril la II edición del ‘Foro Global de la Nueva Economía e Innovación Social’, al que asisten más de 900 personas de 40 países. La cita culminará con el Festival Internacional de Innovación Social (fiiS).









Durante tres días, más de 30 ponentes nacionales e internacionales plantearán sus propuestas ante más de 900 personas procedentes de 40 países para, entre todos, buscar respuestas a los retos globales recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.



Hasta el viernes 26, el encuentro, que ya es considerado como el ‘Davos’ de la nueva economía y la innovación social, concentrará sus esfuerzos en buscar soluciones inteligentes a tres necesidades básicas (alimentación, vivienda y vestido) y a hacer sostenibles en el tiempo tres recursos que las hacen posibles: energía, finanzas y trabajo.



NESI Global Forum 2019, que se celebra en El Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga (FYCMA), está coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga, el centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga.



Tiene el respaldo de CIFAL Málaga, dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), y cuenta con la colaboración especial de la Wellbeing Economy Alliance (WEAll), una iniciativa global que conecta movimientos que trabajan para crear una economía al servicio de las personas y el Planeta. European Cultural Foundation, Hidralia y Triodos Bank son entidades colaboradoras del evento.



Viaje en el tiempo



El original acto de inauguración ha contado con un viaje en el tiempo hasta el año 2030, cuando deben hacerse realidad los ODS y frenado el cambio climático.



Tres jóvenes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Málaga (Marta Morillo, Carmen Lubna y Patricia Cazorla) han ocupado los cargos públicos de los actuales responsables del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Málaga, haciendo balance de cómo ha sido el tránsito para alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.



La misión de todos los participantes en este viaje en el tiempo será cocrear un informe en formato ‘magazine’, que será enviado de vuelta a 2019, a modo de recomendaciones, para que gobiernos, empresas, ONG y ciudadanía puedan avanzar hacia la Agenda 2030. El informe se hará público durante la última jornada del Foro.



Herramienta transversal



Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha destacado la proyección internacional de este evento, y ha recordado que el Ayuntamiento está elaborando, junto a la Fundación Ciedes, un plan de acción para los ODS que alinee la estrategia de la ciudad recogida en el Plan Estratégico de Málaga y la Agenda Urbana.



Por su parte, Jacobo Florido, vicepresidente del Área de Ciudadanía de la Diputación de Málaga, ha destacado “la oportunidad que representa para la provincia poder trabajar conjuntamente entidades y emprendedores locales con profesionales referentes internacionales, lo que dará lugar a creativas iniciativas de innovación social que den respuesta a los desafíos sociales actuales. Uno de nuestros objetivos prioritarios es frenar el despoblamiento rural en la provincia, y desde La Noria trabajamos en diferentes estrategias para evitar la fuga de talentos jóvenes y el envejecimiento de la población, logrando así la regeneración de las zonas rurales”.



Rafael Ventura, vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga, ha puesto en valor “la relevancia que tiene la Universidad como nexo para generar alianzas con los diferentes ecosistemas culturales, de innovación y científicos, con el objetivo de alcanzar la Agenda 2030. Para ello es necesario impulsar el concepto de universidad abierta y fomentar las relaciones de creación de valor con todos los agentes sociales, desde la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento que realizamos en las universidades”.



Por último, Diego Isabel, fundador y director de NESI Global Forum, ha explicado que con este evento “queremos situar a Málaga como referente universal en nuevas economías e innovación social, tomando como base los ODS y el Acuerdo de París para frenar el cambio climático, con el propósito de lograr una sociedad más justa e igualitaria”.



Conferencia inaugural y programa



La conferencia inaugural del Foro ha corrido a cargo de Peter Holbrook, CEO de Social Enterprise UK, bajo el título ‘Una historia llena de esperanza’. En ella ha subrayado la importancia de la Agenda 2030 para acabar con las desigualdades, destacando el papel movilizador que la adolescente Grata Thunberg está desempeñando en la concienciación global para frenar el cambio climático y en el impulso de los ODS.



Durante los tres días serán protagonistas los NESI Trucks, los seis subsistemas que deben transformarse de cara a acelerar la transición hacia una nueva economía al servicio de las personas y del planeta: Soberanía alimentaria, vivienda y urbanismo; Moda sostenible; El futuro de la energía y los recursos; El futuro de las finanzas; y El futuro del trabajo.



Las intervenciones correrán a cargo de referentes globales en nueva economía e innovación, como Pedro Tarak, cofundador de Sistema B; Marcos Eguiguren, director ejecutivo de la Global Alliance for Banking on Values; Andrea Somma, fundadora de OMINA Foundation; Albert Cañigueral, conector de Ouishare en España; Ana Gómez, coordinadora de redes de WEAll; Carol Blázquez, directora de Innovación y Sostenibilidad y Directora de la Fundación Ecoalf; o Daniel Truran, B Corp Ambassador en B Lab Europe, entre otros.



El poder de la inspiración



Como colofón, el viernes 26 de abril a partir de las 13:00 horas la programación de NESI Global Forum se abre a la participación de toda la ciudadanía malagueña con la celebración del Festival Internacional de Innovación Social (



NESI Global Forum 2019 es una iniciativa impulsada por la Fundación Global Hub por el Bien Común en 2017 para co-crear una nueva economía más sostenible, justa, democrática y centrada en las personas.



Nota

