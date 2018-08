Las olas de calor, nueva amenaza global

Si las personas no consiguen adaptarse a las temperaturas climáticas futuras, las muertes causadas por olas de calor severas aumentarán dramáticamente en las regiones tropicales y subtropicales, seguidas de cerca por Australia, Europa y Estados Unidos, según un estudio internacional publicado en PLOS Medicine.Se trata del primer estudio mundial para predecir las muertes futuras relacionadas con las olas de calor y tiene como objetivo ayudar a los responsables de la toma de decisiones en la planificación de estrategias de adaptación y mitigación para el cambio climático.Los investigadores desarrollaron un modelo para estimar el número de muertes relacionadas con las olas de calor en 412 ciudades de 20 países durante el período de 2031 a 2080. El estudio proyectó un exceso de mortalidad en relación con las olas de calor en diferentes escenarios caracterizados por los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, las estrategias de preparación y adaptación y la densidad de población en estas regiones.El autor principal del estudio, Yuming Guo, explica en un comunicado que los recientes informes que detallan olas de calor mortales en todo el mundo resaltan la importancia del estudio de estos episodios, ya que "las olas de calor futuras serán más frecuentes, más intensas y durarán mucho más", según Guo."Si no podemos encontrar una manera de mitigar el cambio climático (reducir los días de ola de calor) y ayudar a las personas a adaptarse a ellas, habrá un gran aumento de muertes relacionadas con las olas de calor en el futuro, particularmente en los países pobres ubicados en el ecuador", añade.Un hallazgo clave del estudio muestra que, considerando el escenario extremo, habrá un aumento del 471 por ciento en las muertes causadas por olas de calor en tres ciudades australianas (Brisbane, Sydney y Melbourne), en comparación con el período 1971-2010."Si el gobierno de Australia no puede esforzarse en reducir el impacto de las olas de calor, más personas morirán a causa de las olas de calor en el futuro", señala Guo.