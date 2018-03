Las personas adaptables son las más abundantes entre los mayores de 85

Referencias bibliográficas:



Etxeberria, I, Etxebarria, I. y Yanguas, J. J.: La regulación emocional en las personas muy mayores. Comunicación oral presentada en el VIII Simposio de la Asociación Motivación y Emoción. Granada (2014).



Etxeberria, I., Yanguas, J.J., Etxebarria, I., Urdaneta, E.: Emotion regulation strategies: age differences in elderly people. Aging Clinical and Experimental research (2011).



Etxeberria, I., Urdaneta, E., Etxebarria, I., Galdona. N., Yanguas, J.J.: Association between personality traits and the use of emotion regulation strategies for the management of sandez in elderly people. Aging Clinical and Experimental research (2011).