Las predicciones sociales influyen en la percepción social

Más allá de los estereotipos



Las predicciones emocionales y su efecto en el comportamiento han sido estudiados previamente de manera indirecta, a través de fenómenos como los estereotipos o experimentos de congruencia emocional (entre señales verbales y no verbales, por ejemplo), pero no han sido discutidos en términos de procesamiento predictivo, como ha sido el caso de este trabajo.



”Los estereotipos llevan asociadas connotaciones compartidas por grupos sociales. Nuestro estudio se ha hecho con expresiones faciales que en principio no tienen asociado ningún juicio. Aun así, el coste social de violar expectativas parece grande. Cada día hacemos predicciones emocionales de manera no necesariamente consciente que influyen en nuestra percepción social. Hemos hallado que, finalmente, estamos más condicionados por nuestro modelo interno de lo que esperábamos”.



Las investigadoras trabajan ya en el diseño de experimentos con población clínica, para ver cómo personas con trastornos mentales perciben y evalúan a los otros.



“Hay teorías que sugieren que las personas con depresión utilizarían mucho su modelo predictivo interno para evaluar aspectos o a los otros, con escasa actualización. Esto hace que lo refuercen y a la vez procesen menos información del exterior, cuando es el equilibrio entre el aprendizaje de aquello nuevo y de predicción de anticipación del futuro lo que nos resulta más funcional. Nuestro estudio nos podría ayudar a confirmar esta hipótesis”, concluye.



El trabajo parte de teorías emergentes sobre el papel de las predicciones en la percepción y la acción, provenientes sobre todo de las neurociencias. Estas teorías indican que nuestro cerebro funciona de manera predictiva, con un modelo interno que actualizamos constantemente en base a la experiencia acumulada, sin esperar a obtener la información a través de los sentidos para interpretarla. Esto nos ayudaría a procesar esta información más eficazmente, pero también condicionaría su incorporación al modelo.