Las proteínas pueden convertirse en música

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) que convierte las estructuras moleculares de las proteínas en música.También puede invertir el proceso e introducir algunas variaciones en la música así obtenida para convertirla en nuevas proteínas, inéditas en la naturaleza.Las proteínas son los componentes básicos de todos los seres vivos y sus cadenas de aminoácidos pueden visualizarse fácilmente como una secuencia de notas musicales, explica Markus Buehler, científico de materiales del MIT, en un comunicado Buehler y equipo utilizaron las similitudes entre estas secuencias para convertir 20 tipos de aminoácidos en una escala de 20 tonos. Los resultados se publican en ACS Nano.Cualquier secuencia larga de aminoácidos de cualquier proteína puede convertirse en una secuencia de notas, señalan los investigadores.A través de la música así obtenida, se pueden distinguir las secuencias de aminoácidos que corresponden a las proteínas y sus funciones estructurales específicas."Todo el concepto consiste en lograr una gestión mejorada de la comprensión de las proteínas y su amplia gama de variaciones", añade Buehler."Las proteínas forman el material estructural de la piel, los huesos y los músculos, pero también son enzimas, químicos de señalización, interruptores moleculares y una gran cantidad de otros materiales funcionales que conforman la maquinaria de todos los seres vivos"."Pero sus estructuras, incluida la forma en que se pliegan en las formas que a menudo determinan sus funciones, son extremadamente complicadas".“Tienen su propio idioma, y ​​no sabemos cómo funcionan. No sabemos qué hace que una proteína específica sea una proteína específica, o qué patrones reflejan las funciones que se encuentran en una enzima. No conocemos el código".Para superar esta limitación, el equipo utilizó un sistema de inteligencia artificial que estudió el catálogo de melodías producidas por una amplia variedad de proteínas diferentes.Consiguieron que el sistema de IA introdujera leves cambios en la secuencia musical de las proteínas o creara secuencias completamente nuevas, y luego convirtió esas notas musicales en nuevas proteínas, versiones modificadas del original, producto de un nuevo diseño.Con este proceso, fueron capaces de crear variaciones de proteínas existentes, por ejemplo, las que se encuentran en la tela de araña, uno de los materiales más fuertes de la naturaleza. Y crearon nuevas proteínas diferentes a las producidas por la evolución.Lo sorprendente es que, aunque los investigadores pueden no conocer las reglas subyacentes, "la IA ha aprendido el lenguaje de cómo se diseñan las proteínas", y puede codificarlo para crear variaciones de versiones existentes, o diseños de proteínas completamente nuevos, explica Buehler.