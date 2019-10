Las redes neuronales inspiran nuevos modelos de comunidad inteligente

Estimular nuestra máquina cerebral



No es cuestión de sentirnos intimidados, sino más bien de entender nuestro órgano rector, nuestra poderosa máquina cerebral, capaz de organizar más partículas atómicas de aquellas que existen en el universo conocido, con tan sólo 1.400 gramos de peso por término medio.



De esta manera podemos explicar que cuanto más compleja sea la estimulación recibida de nuestro entorno, es obvio que más esfuerzo tendrá que hacer nuestro cerebro para clasificarla, analizarla y organizarla con el fin de construir nuestra realidad. Sin embargo, no es menos cierto que nuestra capacidad cerebral no se desarrolla por intervenir en este proceso.



Expansión por necesidad de análisis



Esto puede ser casi una herejía neurocientífica, pero es que el proceso es otro bien distinto, (Yuste, R. Konnerth, A.). En realidad no existe mayor o mejor desarrollo cerebral, sino expansión de su capacidad para analizar los estímulos que proceden de nuestros sentidos. De esta forma, capacidades como sumar, restar, resolver raíces cuadradas, recordar números telefónicos, van quedando guardadas en el olvido por obsoletas, ya que las mismas quedaron expandidas.



Nuestro cerebro cambia y se expande porque el entorno así lo requiere, (Belli, Íñiguez-Rueda, 2018). Es un mecanismo muy complejo de adaptación, que hacemos de forma automatizada, cuyos engramas o aprendizajes expandidos van quedando guardados en el lóbulo frontal.



La expansión de lo humano transciende la anatomía y lo puramente físico para expandirse en lo virtual, en lo inmaterial, pero no por ello menos real. Lo virtual transforma nuestra construcción de la realidad porque cambia nuestro cerebro, o mejor aún la forma de interconectarse a sí mismo, y así cambia también nuestra bioquímica y nuestra bioelectricidad.



El cerebro expandido y la nación digital



No es la primera vez que se ha intentado extrapolar la organización cerebral al ámbito social, (Echeburúa Odriozola E. 2012). A fin de cuentas ninguna neurona, que se sepa hasta la fecha, cumple su función de manera aislada. Cierto es que cada una tiene su misión particularmente individualizada, activarse o inhibirse, pero dicho aspecto recorre cada neurona integrada en dicha red, es decir, la conducta individual hace posible la adaptación y desarrollo colectivo.

Esa nueva red social interconectada como una red de naturaleza neuronal da lugar en el mundo digital a la creación de un auténtico cerebro social, con nuevas funciones de todo tipo, sociales, de servicios, fiscales y todas aquéllas que genera un país.



Pero se trata de un país digital, en el que cada transacción, cada interrelación es controlada y verificada no por un gobierno, sino por la misma acción conjunta de ese cerebro social, o lo que es lo mismo, por la propia comunidad inteligente que nace de la acción misma cerebral.