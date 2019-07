Las tecnologías cuánticas se extienden por el tejido económico

La V International Conference on Quantum Technologies organizada por el Russia Quantum Center congregó a más de 1300 asistentes de 200 países, incluyendo 229 científicos expertos en física cuántica, para explorar las diferentes fronteras de la tecnología cuántica.El evento interdisciplinar bienal tuvo lugar en el Radison Collection Hotel de Moscú del 15 al 19 de julio y contó con la participación de las principales eminencias mundiales en investigación sobre computación cuántica.Las empresas líderes tecnológicas y sus principales directivos como Google, IBM, Airbus y D-Wave, explicaron sus avances, experimentos y retos en la física cuántica.La computación cuántica ofrecerá en un futuro soluciones para problemas aún no resueltos y permitirá grandes logros científicos para la humanidad, destacaron los diferentes ponentes.Gracias a su potencial tecnológico, los ordenadores cuánticos proporcionarán solución a cálculos físicos y matemáticos ultra-avanzados, así como la próxima generación de sensores de fuerza, aceleración y gravedad, entre otros avances.Los diferentes ámbitos tratados en la conferencia fueron: las comunicaciones cuánticas, la computación cuántica, los simuladores cuánticos, la detección cuántica, la óptica cuántica, la optomecánica cuántica, la teoría cuántica de cuerpos, la fotónica, la superconductividad, los átomos y las moléculas de ultra-frío, la plasmónica y los polaritones en sistemas de estado sólido.Thierry Botter, Director del Airbus Blue Sky, explicó que: “Airbus ha lanzado recientemente su reto y competición denominado Quantum Computing Challenge, que pretende abarcar cinco campos en el dominio de la física de vuelo, desde el diseño hasta las operaciones y fuentes de ingresos de las aerolíneas”.Además, planteó la iniciativa de innovación abierta global de Airbus sobre computación cuántica y detalló los puntos del desafío de ingeniería detrás de las cinco declaraciones de problemas que plantea Airbus. También ha compartido información sobre las bases, retos del desafío y resultados obtenidos hasta la fecha, proporcionando detalles sobre cómo participar en la construcción de esta comunidad global que une a los expertos en computación cuántica y aeronáutica.Hartmut Neven, Director de Ingeniería de Google, trabaja en computación cuántica, visión computacional, robótica y neurociencia computacional, y está a cargo del laboratorio de Quantum Artificial Intelligence de Google. Esta iniciativa desarrolla nuevos algoritmos cuánticos para acelerar las tareas computacionales y la inteligencia de las máquinas.Su ponencia estuvo centrada en ofrecer una instantánea del estado de desarrollo del Google Quantum AI Lab y las oportunidades existentes para el aprendizaje automático en dispositivos quantum machine learning, de escala ruidosa (NISQ).“Estamos observando el trabajo llevado a cabo en Google, pero también tenemos presentes las direcciones prometedoras de otros equipos en la comunidad de computación cuántica, como los avances presentados en la V International Conference on Quantum Technologies”, concluyó.