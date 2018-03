Las tecnologías de la comunicación reducirán las emisiones de CO2

La banda ancha puede ayudar al mundo a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono y combatir las causas y efectos del cambio climático, según un informe recién publicado por la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital. The Broadband Bridge: Linking ICT with Climate Action (El puente de la banda ancha: Uniendo las TIC con la Acción por el Clima) es el resultado del esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático de la Comisión de Banda Ancha , presidido por Hans Vestberg, presidente y consejero delegado de Ericsson, y que incluye a varios miembros de la Comisión, en representación de la industria, organizaciones internacionales, y organizaciones no gubernamentales.El informe tiene como objetivo concienciar del papel fundamental que las tecnologías de la información y de la comunicación, y en particular las redes de banda ancha, pueden desempeñar para ayudar a crear una economía baja en carbono en el futuro, y pone de relieve la importancia de la colaboración público-privada en la aceleración del cambio. Se basa en entrevistas, casos de estudio y material de apoyo de más de 20 líderes y expertos en el sector."Abordar el cambio climático implica transformar por completo nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar, la forma de viajar, cambiar nuestro modelo de desarrollo a una sociedad más justa, a un modelo sostenible para asegurar nuestra supervivencia. Tenemos que poner en juego todos los recursos disponibles, y movilizar la voluntad política de convertir los debates y negociaciones en acuerdos y acciones ", afirma el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones , Hamadoun Touré.