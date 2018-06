Las temperaturas más frías del planeta se alcanzan en la Antártida

Buscando el lugar más frío



La gran elevación de la meseta antártica oriental y su proximidad al Polo Sur son las que dan a esta región el clima más frío de cualquier región de la Tierra.



La temperatura más baja del aire jamás medida por una estación meteorológica, -89 grados Celsius (-128 grados Fahrenheit), se registró en la estación Vostok de Rusia en julio de 1983.



Pero las estaciones meteorológicas no pueden medir las temperaturas en todas partes. Así que en 2013, Scambos y sus colegas decidieron analizar los datos de varios satélites de observación de la Tierra para ver si podían encontrar temperaturas en la meseta antártica incluso más bajas que las registradas en Vostok.



En el nuevo estudio, analizaron datos satelitales recogidos durante el invierno del hemisferio sur entre 2004 y 2016. Utilizaron datos del instrumento MODIS ( Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA, así como datos de los instrumentos en los satélites ambientales operacionales polares de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).



Los investigadores observaron temperaturas de la superficie de la nieve cayendo regularmente por debajo de -90 grados Celsius (-130 grados Fahrenheit) casi todos los inviernos en una amplia región de la meseta, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de esta amplia región, encontraron que docenas de sitios tenían temperaturas mucho más frías. Casi 100 ubicaciones alcanzaron temperaturas superficiales de -98 grados Celsius.



Además, utilizaron la diferencia entre las mediciones satelitales de las temperaturas de nieve más bajas en Vostok y tres estaciones automáticas, y las temperaturas del aire en el mismo lugar y tiempo, y dedujeron que las temperaturas del aire en los sitios más fríos (donde no existen estaciones) son probablemente alrededor de -94 grados Celsius, o alrededor de -137 grados Fahrenheit, muy por debajo también del récord observado en Vostok.