“Libro de los otros”, de Jordi Doce, un diario de lector de la mejor poesía anglosajona

El difícil arte de la traducción



Jordi Doce ha traducido, entre otros autores, la poesía de Auden, Paul Auster, Charles Simic o Charles Tomlinson. Acerca de Hombres en sus horas libres de Anne Carson, escribe: “La traducción de este libro fue un desafío precisamente porque no había donde agarrarse. El único principio vigente era el de economía, de síntesis, y a veces ni siquiera eso”.



Ted Hughes fue el primer poeta que intentó traducir: “Y quizá por ello es el poeta que menos he traducido, o que más me hace dudar al hacerlo”. Acerca del poema “El grito” escribe Jordi Doce:



Uno paga con creces sus propios errores, entre los cuales la ignorancia, lejos de ser un atenuante, es de los más graves. Uno cruza la vida tambaleándose, haciendo las cosas a tientas y provocando todo tipo de daños en los demás. Y la excusa infantil de “lo hice sin querer” no sirve de nada. Quien lo probó lo sabe, y Hughes tuvo el dudoso privilegio de adquirir esa sabiduría muy pronto.



Del norteamericano Reginal Gibbons traduce “Oda: en una estación de servicio de 24 horas”. El este caso la dificultad estriba en dar “un tono de voz verosímil, al anciano que conversa con el narrador”:



No sé si lo he conseguido. Pero sé que con este y otros poemas Gibbons nos demuestra que es posible hacer una poesía culta, trabajada, nada complaciente en términos de lenguaje y dicción, y al mismo tiempo asomarse con nobleza a los pliegues y hondones de nuestra mal llamada sociedad de la abundancia.



En alguna ocasión Jordi Doce no ha traducido del original, sino de la versión inglesa. Sucede con el poeta chino Bei Dao. Impactado por su poesía, solo quiere “dar cuenta de su entusiasmo”. Del húngaro George Gömöri se recoge el interesante poema “Lorca, camino del alba”, “por su manera de llorar la muerte de Federico García Lorca rehaciendo con la imaginación el camino que tomó antes de ser ejecutado”.



Releyendo a los clásicos, descubriendo lo nuevo



No faltan autores clásicos en Libro de los otros: Shakespeare con el soliloquio de Lady Ana, al comienzo de Ricardo III. La “La salida del sol”, de John Donne, poeta cuya lectura por parte del modernismo anglosajón corre paralela a la lectura de Góngora por la Generación del 27.



También Emily Dickinson tiene su rincón en este libro, así como los grandes clásicos de principios del siglo XX: Ezra Pound o Eliot y su famoso “Entierro de los muertos” de La tierra baldía:



Con ese verso inaugural (“Abril es el mes más cruel”) del que ya parece imposible escapar; quiero decir que cuando el traductor colectivo que son varias generaciones de lectores han convertido un verso (o un título) en cita famosa, parece un poco pueril querer enmendarle la plana.



Sin embargo, junto a una extensa nómina de reconocidos poetas, como por ejemplo Mark Strand, –del que Jordi Doce ha seleccionado, unos poemas excepcionales– aparece una jovencísima Kiran Millwood Hargrave (1990), con el poema “Huésped”, “una miniatura tan precisa como delicada”.



Esos secretos tan bien guardados



Se desvelan en Libro de los otros muchos “secretos bien guardados”, como la canadiense P.K. Page; o Dorotea Tanning –fallecida en 2012, a los 101 años–, que publicó su primer poemario cuando tenía 94 años, después de haber dedicado su vida a la pintura. Me ha conquistado esa “Mujer saludando a los árboles”.



El poema “La concha” de Molly Drake, madre de Nick Drake, quizás no se hubiera recogido “de no ser la madre de un músico famoso”. Pero hay algo especial en ese poema, “una alegoría veraz de la existencia”.



De algunos novelistas ignorábamos que escribiesen poesía, como es el caso de Sebald. Sus dos poemas “ingleses” “ofrecen otra versión de la perspectiva de observador, de testigo en segundo plano, que suele adoptar en su prosa”.



Y desconocíamos la poesía de D.H. Lawrence, y su influencia en poetas como Ted Hughes o Sylvia Plath. A pesar de que algunos poemas están “malogrados”, Jordi Doce confiesa su debilidad por este autor. Nos conmueve el poema “Somos los transmisores”, al que Doce le dedica un jugoso cometario. “Da y te será dado, / esta es aún la verdad de la vida” escribe Lawrence, lo que le recuerda a Doce una frase de una entrevista de Alberto García-Alix: “Artista es el que da”:



Según este lema tenemos el deber de ser un poco artistas en nuestra vida, cuidar de los detalles y volcarnos en cada mínima cosa que hacemos. Todo un señor programa, en efecto, aunque rara vez podamos o sepamos cumplirlo. Entiendo, al menos, que basta con tenerlo en cuenta o no perderlo de vista mientras avanzamos por el laberinto de los días.



Al terminar Libro de los otros tengo la impresión de que todo él forma parte de ese “señor programa”, gracias al cual encontramos un hilo que nos ayuda a transitar por los laberintos de la vida.