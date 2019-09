Litoral mediterráneo: lo peor no es la gota fría

Todavía impresionados por las desoladoras inundaciones que nos ha dejado la “peor gota fría en los últimos 150 años”, es un buen momento para preguntarnos el por qué.



Sin duda la DANA (depresión aislada en niveles altos) que hemos sufrido en estos días ha traído precipitaciones con registros de record. Pero, por más que se pretenda darle un enfoque de excepcionalidad (seguramente para que sea noticia), no es nada asombroso, ni siquiera inusual.



El Mediterráneo es así: un lugar de contrastes donde en un mismo año puede pasarse de sequías desoladoras a catastróficas inundaciones en solo unas horas, donde pueden batirse records de temperaturas elevadas y pocas semanas después caer formidables nevadas que colapsan los transportes, y donde a veces se producen temporales marinos impresionantes después de meses de calma.



Sus peculiares características climáticas (condicionadas por el hecho de tener un verano seco y caluroso, algo que no es frecuente en otros lugares donde la época de lluvia coincide con las altas temperaturas) definen un tipo especial de clima, el clima mediterráneo, que también se da en otros lugares lejos de la cuenca mediterránea (por ejemplo, en gran parte de Florida o California).



El clima mediterráneo es impredecible. Esa es su esencia. Y más en las zonas del Mediterráneo con un fuerte impacto humano, como es el caso de nuestra costa.



Hay eventos como inundaciones catastróficas, o temporales marinos descomunales, que se producen cada 30 o cada 50 años. No siguen un patrón que permita predecir cuando van a ocurrir. Pero hay la certeza de que más tarde o más temprano ocurrirán.



Ignorando a la naturaleza



Nuestro problema es que no lo hemos tenido en cuenta.



Al amparo del desarrollismo se empezó a construir masivamente en el litoral Mediterráneo. Y se siguió haciendo. En unas pocas décadas, el boom de la construcción incontrolada consiguió que los pequeños pueblos de pescadores y agricultores dejasen paso a las enormes aglomeraciones turísticas que tanto abundan en la actualidad (la Manga del Mar Menor es un buen ejemplo).



El problema de construir sin medida, empeorado por la especulación y la corrupción, es que no siempre se eligieron lugares adecuados. Basta un paseo por muchos de los pueblos para comprobar que las ramblas, por donde antaño se aliviaban las crecidas inusuales, se han “aprovechado” para viviendas, infraestructuras municipales, etc.



50.000 casas en zonas de riadas



Los informes de los geólogos son demoledores: en España hay al menos 50.000 casas y edificios construidos en zonas que llevan sufriendo inundaciones catastróficas durante los últimos 5.000 años. Peor aún: hay pueblos enteros construidos en estas zonas.



Un buen ejemplo: en las imágenes televisivas de la reciente tragedia, vecinos de Los Alcázares se quejaban de que tres años atrás ya habían sufrido inundaciones parecidas.



Con asombrosa entereza se aprestan a reconstruir de nuevo sus casas dañadas, sin darse cuenta de que ante sus ojos tienen un claro síntoma de lo que va seguir ocurriendo: esta inundación no es un hecho aislado. Se repetirán. Pueden tardar un par días, un par de años o un par de décadas. Pero allí, las inundaciones catastróficas volverán.



Es significativo que Los Alcázares existen como ayuntamiento independiente solamente desde 1983, como consecuencia del descomunal desarrollo demográfico de la zona.



Lógicamente los afectados se quejan echando la culpa a la falta de mantenimiento de los cauces de ríos, ramblas, mal sistema de alcantarillado… Pero mucho antes de que existiesen grandes asentamientos de seres humanos en esas zonas, ya se inundaban periódicamente.



La única solución sería que no hubiese casas en las zonas inundables. Pero ¿Quién está dispuesto a destruir más de 50.000 casas?