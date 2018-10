Lizzie Doten, ¿poeta médium o simplemente poeta?

Traducción de voces que resuenan



La escucha de Lizzie Doten fue hacia la interioridad, en sí misma oía (o al menos decía oír) las voces de aquellos que nos habían dejado (Shakespeare, Edgar Allan Poe..., pero también de personas anónimas) que después traducía a poemas: “...no puedo dudar de que yo, junto con muchos otros, fui destinada y ya diseñada para este peculiar trabajo desde la primera fase de mi desarrollo, desde antes de que fuera un ser consciente. Mi cerebro y mi sistema nervioso fueron delineados y trazados con mucha precisión, para que yo inevitablemente fuera capaz de captar la emoción de las innumerables voces que resuenan por todo el universo y pudiera traducir sus mensajes en lenguaje humano, de la manera más coherente y clara que me permitieran mis imperfecciones”.



Se podría decir entonces que ella misma se sentía predestinada (por Dios, suponemos) para ser ese canal, mero instrumento de las “voces que resuenan por todo el universo”, y su misión se veía realizada y materializada en sus “poemas de la vida interior”; no eran, por tanto, un medio de expresión personal ni mucho menos elementos ornamentales, eran pura comunicación espiritual, o al menos así lo veía ella, cercana a la del místico, que nos hace partícipes de sus comunicaciones con la divinidad.



En “Unas palabras al mundo”, prólogo que la propia Doten escribió para su libro, nos dice a propósito del título que le puso a su obra “dictada”: “Le he dado a esta obra el título de ‘Poemas de la vida interior’ porque (...) me he dado cuenta de que en las profundidades misteriosas de la vida interior todas las almas pueden estar en comunión con esos seres invisibles que nos acompañan a lo largo del Tiempo y de la Eternidad”. Suponemos que lo que haría falta para esa “comunión” sería una cierta predisposición y una atención extrema.



La recuperación del libro, sobre el que se había posado la pátina del tiempo, para el lector en castellano, que debemos, como decíamos al principio, a Manuel Barea y Miguel Cisneros Perales, es una doble labor de traducción siendo en cierta manera el eco de un eco: Doten “tradujo” a los espíritus que la circundaban al verso inglés de la época y ellos traen a Doten al castellano de siglo y medio después.



Reconocimiento de la autoría



Además, han escrito un prólogo en el que desgranan muy atinadamente muchas claves de Doten (su vida interior y exterior) y de las vicisitudes de este libro anómalo e interesantísimo. En este prólogo dicen lo siguiente con respecto a esta recuperación: “...tanto recuperar la figura de Doten como el uso y la traducción de su poesía es un acto ético y político, en tanto que en su origen fue un acto empoderante: una voz femenina multitudinariamente escuchada por primera vez en la costa este americana para quienes hasta entonces no habían tenido voz, ya fueran fantasmas o mujeres vivas, una nueva voz que armada con sus poderes poéticos se había lanzado al asalto de una plataforma, o una voz transmisora desde la que otras voces silenciadas se hacían valer y cuyos ecos aún nos llegan, aunque casi nadie la recuerde”. Voces doblemente silenciadas: por un lado, las de las mujeres, por una sociedad misógina y clasista; por otro, las de los muertos (¡y sus fantasmas!), por el mayor de los silenciadores...



Algunos, tan enrocados en su machismo, preferían creer que esos poemas, excelentes para ellos, habían sido escritos por el mismísimo E. A. Poe desde el más allá antes que admitir que se debían a la pluma de una “simple” mujer: “Sea cual sea la verdad sobre su elaboración, el poema es, en muchos aspectos, extraordinario. La señorita Doten es, en apariencia, incapaz de crear un poema así (de extraordinario)”, dice una reseña muy significativa aparecida en el “Springfield Republican” sobre una conferencia de Doten en Boston donde recitó el poema “Resurrexi”, llegado a ella “bajo influencia directa de Edgar A. Poe”.



Nos preguntamos nosotros si esos versos traídos del más allá por Doten de A. W. Sprague, R. Burns, Shakespeare o Poe no deberían formar parte del corpus de sus obras completas como obra estrictamente póstuma. O si más bien, teniendo en cuenta el escepticismo en materias espirituales de nuestros tiempos, su autoría debería recaer por fin en Lizzie Doten, la persona que los recitó ante públicos multitudinarios y los recopiló en libro. Podríamos entonces pensar en ella sencillamente como una excelente poeta y una hábil improvisadora a la que le tocó vivir en un tiempo de hombres.



LA CANCIÓN DEL ESPÍRITU DE LA NIÑA CONOCIDA COMO «PAJARITO»



Al finalizar una conferencia en Boston, entregué el siguiente poema al académico L. B. Wilson. El poema parecía venir de parte de Anne Cora, la única hija del señor Wilson, que falleció y pasó al mundo de los espíritus a los doce años y siete meses de edad. Siempre la llamaron con el cariñoso apelativo de «Pajarito».



Con flores incipientes en mi mano

recogidas del mundo de los muertos

de nuevo he vuelto, padre,

para permanecer junto a tu lado.

No puedes verme aquí, ni mi presencia

próxima sentir, pero tu querido

Pajarito sin embargo nunca estuvo muerta.



Los ángeles radiantes

con más fuerza que la cándida luz

iluminaron mis ojos perplejos,

cantaban: «¡Ya llegamos!,

corderito de los pastos celestiales,

dulce y joven polluelo,

a salvo en nuestros brazos amorosos

apresúrate a volver a tu hogar».



Madre, no podía quedarme aquí más;

caí en un sueño tranquilo,

y me sentía flotar hacia los Cielos,

muy lejos de la noche;

luego, sorprendida gratamente,

mantuve los ojos muy bien abiertos

bajo aquel cielo límpido de nubes

y mi sonrisa era toda de luz.



Oh, si hubieras estado allí conmigo,

liberada de tus miedos mundanos,

toda mi alegría los dos compartiríamos,

¡qué dichosa sería!

Pero es mejor quedarme

aquí, en el camino terrenal,

hasta que los buenos ángeles me digan:

«¡Ven ahora a descansar!».



Detén entonces tus lágrimas;

piensa que aún estoy cerca.

Amados padre y madre,

pronto en aquella orilla

donde se reúnen los seres queridos

descansarán vuestros pies peregrinos

y seréis recibidos

una vez más por vuestro Pajarito.





Lizzie Doten.









Este artículo fue publicado originalmente en la sección “Versos para el adiós” en el número 131 (julio-agosto de 2018) de la revista Adiós Cultural. Se reproduce con autorización.