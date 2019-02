Llega la transmisión a 80 gigabits por segundo

Quirófano en ingravidez



"La gente habla mucho sobre la singularidad tecnológica en estos días. El principal punto de interés parece ser si aparecerá una superinteligencia artificial. Pero una pregunta más significativa que debo hacerme como ingeniero es cómo podemos mantener el avance tecnológico cada vez más acelerado. Eso es un requisito previo. Los avances no solo en potencia computacional, sino también en velocidad y capacidad de comunicación dentro y entre los ordenadores, son de vital importancia. No querría tener una operación de gravedad cero a bordo de un avión espacial sin una conexión en tiempo real con estaciones terrenas atendidas por médicos de Inteligencia Artificial y médicos humanos. Después de todo, la singularidad es una profecía autocumplida. No es algo que algún genio pueda hacer que suceda de repente. Será un resultado lejano de lo que desarrollamos hoy y mañana ", añade el Fujishima.



Alta velocidad para satélites



La tecnología podrá ofrecer enlaces de alta velocidad a satélites, que solo pueden ser inalámbricos. Eso podría, a su vez, aumentar significativamente las velocidades de conexión de la red en vuelo, por ejemplo.



Otras aplicaciones posibles incluyen la descarga rápida desde servidores de contenido a dispositivos móviles y enlaces inalámbricos ultrarrápidos entre estaciones base, según los investigadores.



Otra posibilidad completamente nueva ofrecida por esta tecnología son las comunicaciones de latencia mínima de alta velocidad de datos, ya que las fibras ópticas están hechas de vidrio y la velocidad de la luz disminuye en las fibras. Eso hace que la fibra óptica sea inadecuada para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, explican los investigadores.



"Por supuesto, todavía queda un largo camino por recorrer, pero espero que estemos preparando el camino para un día así. Y no se preocupe, puede agotar su cuota mensual de diez gigabytes en cuestión de horas, ya que su cuota mensual entonces estará en terabytes ", concluyó.