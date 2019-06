Lo que pensamos sobre nuestro futuro determina nuestra felicidad

Un nuevo estudio ha determinado que pensar en términos lineales sobre nosotros mismos es mejor que imaginar que dentro de diez años seremos personas muy diferentes. La clave para sentirnos bien, por lo tanto, sería permanecer como somos a lo largo del tiempo.El estudio, publicado en la revista Social Psychological and Personality Science, preguntó a 5.000 adultos, cuando tenían entre 20 y 75 años de edad, sobre sus rasgos de personalidad y cómo pensaban que cambiarían sus vidas en la próxima década. También sobre su satisfacción laboral, de salud, en sus relaciones y en su vida.Una década después, los investigadores les sometieron a las mismas preguntas y compararon las respuestas obtenidas en las dos encuestas, teniendo en cuenta las variables que se habían producido con respecto a la edad, los ingresos económicos y el nivel educativo.Descubrieron que las personas que pensaban no cambiar mucho en la próxima década se sentían mucho mejor diez años después que los que habían imaginado escenarios muy diferentes, tanto en sentido positivo como negativo, para su futuro a medio plazo.Otro dato significativo de esta investigación: los que pensaron que su nivel económico mejoraría en los próximos 10 años, estaban menos satisfechos consigo mismos diez años después, que los que no esperaban mejorar su situación económica.“Cuantas más personas predijeron inicialmente que seguirían siendo las mismas, más satisfechos estarían con sus vidas diez años después”, explica Joseph Reiff, coautor del estudio, en un comunicado Este resultado es constante, independientemente de las circunstancias de la vida que puedan afectar el bienestar, como la clase socioeconómica, concluye esta investigación.Los autores señalan que cuando pensamos en un futuro previsible y estable para nosotros mismos, tomamos decisiones ajustadas a lo que pensamos que vamos a ser dentro de diez años, como por ejemplo hacer ejercicio cada semana, comer sano o ahorrar para la jubilación.Sin embargo, si pensamos que nuestra vida será muy diferente dentro de diez años, nos sentimos incapaces de planificar nuestra vida porque no sabemos muy bien cuáles serán las mejores decisiones. Nos dejamos ir y luego nos sentimos peor con nosotros mismos.La conclusión de los investigadores es que es importante imaginar un futuro para nosotros mismos, pero sobre bases realistas. Hay que ser conscientes de que los objetivos que nos proponemos en la vida requieren por lo general de una estrategia que debemos pensar y poner en práctica.Además, debemos asumir de antemano que tendremos obstáculos que superar y probablemente más de un fracaso, aspectos que no hay que ver como algo negativo, sino como circunstancias que nos llevan a hacer mejor las cosas que nos proponemos realizar en la vida, señala otro de los investigadores, Hal Hershfield, en la revista Time.