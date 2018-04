Los animales no tienen un sexto sentido para predecir terremotos

No existe ninguna evidencia de que los animales posean un sexto sentido que les permite predecir un seísmo antes de que se produzca, según una investigación del German Research Center for Geosciences, publicada en el Bulletin of the Seismological Society of America.Para llegar a esta conclusión, los sismólogos han repasado 180 estudios científicos que reagrupaban más de 700 observaciones durante 160 terremotos diferentes sobre el comportamiento de 130 especies.Según estas publicaciones, los animales perciben un seísmo desde meses a segundos antes de que ocurra. En algunos casos, se habla de animales que se encontraban a algunos kilómetros del epicentro y de otros que estaban a cientos de kilómetros de distancia.La mayoría de estas observaciones fueron puntuales: sólo 14 de ellas se prolongaron hasta 12 meses. Además, muy pocos estudios presentaban datos cifrados. Según los científicos alemanes, la falta de rigor científico de estas investigaciones no permite concluir que los animales tengan un comportamiento anómalo antes de que se produzca un seísmo.Sin embargo, los investigadores han descubierto que el número de animales precursores analizados está relacionado con la proporción de terremotos, lo que les ha llevado a pensar que la mayoría de ellos percibieron el seísmo cuando ya había comenzado.Los supuestos comportamientos anormales habrían comenzado desde las primeras etapas de un seísmo, según esta investigación: esos primeros momentos son imperceptibles para los humanos. “Los animales pueden sentir las ondas sísmicas generadas por los terremotos”, sugiere el investigador principal, Heiko Woith, en un comunicado Otra posible explicación del comportamiento animal es que los efectos secundarios de los terremotos, como los cambios que se producen en las aguas subterráneas o la liberación de gases procedentes del suelo, sean percibidos por los animales.En ambos casos, según los investigadores, los investigadores consideran que los animales no sienten cambios ambientales antes de que comience un terremoto, sino más bien cuando se inicia el movimiento telúrico.También destacan que, sin un seguimiento durante años de los animales, es imposible descartar que su comportamiento antes o durante de un terremoto, no sea el resultado de una enfermedad o de otro factor ajeno al seísmo.Heiko Woith y sus colegas del GFZ añaden que los científicos deben determinar si el vínculo entre el comportamiento animal y el terremoto se basa en reglas claramente definidas (como la distancia del animal a los terremotos de cierta magnitud), si el comportamiento del animal ha sido observado alguna vez y no seguido por un terremoto, si existe una hipótesis de prueba estadística para examinar la evidencia y si la población de animales es sana, entre otras preguntas.