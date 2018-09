Los arrecifes se defienden ante el calentamiento global

Anticipando el futuro



Ante esta situación, las gorgonias (y las esponjas) están relevando al coral una vez muerto de manera muy significativa. El trabajo trata de entender cómo funciona el arrecife de coral para poder prever su futuro.



Para ello compara por primera vez la eficiencia fotosintética en nueve gorgonias del Caribe, uno de los lugares más castigados por la transición de un arrecife de coral sano a uno dominado por especies diferentes (no sólo por el cambio climático).



El estudio demuestra que la eficiencia fotosintética tiene que ver con la morfología de los organismos -de las gorgonias en cuestión-, que tienen más flexibilidad alimentaria (trófica) respecto a los recursos existentes que los corales escleractinios.



Estos datos permiten entender mejor por qué los octocorales parecen tener ventaja en procesos de transición respecto a los escleractinios, “aunque todavía quedan muchas preguntas por contestar para entender cuál será el futuro paisaje submarino en zonas tropicales del mundo entero”.



No obstante, la substitución de corales por gorgonias no es del todo satisfactoria, ya que según el investigador, aunque las gorgonias son más flexibles frente a los cambios y se aclimatan mejor, absorben y retienen menos cantidad de CO2 de la atmósfera, sus estructuras no forman los arrecifes que logran los corales duros y son menos resistentes frente a los huracanes.



Rossi recuerda que “el 99% de la energía de las olas que golpean las costas en épocas de huracanes es absorbida por los arrecifes de coral”. Por ello, concluye que la desaparición de estos arrecifes y otras estructuras biogénicas complejas y longevas no hace más que acelerar el proceso de degradación de todo el planeta.