Los cánceres asociados a la obesidad se concentran en los más jóvenes

Un estudio desarrollado en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, ha descubierto que los diferentes tipos de cáncer asociados con la obesidad está aumentando en Estados Unidos entre las personas más jóvenes, especialmente los de hígado, tiroides y biliares.Otro descubrimiento de este estudio señala que, entre las mujeres, el incidente del cáncer uterino se disparó también entre los grupos de edad más jóvenes obesas.Los investigadores indican en su estudio que entre 2000 y 2016, se ha producido un cambio en la aparición de los cánceres asociados a la obesidad (OAC) para concentrarse en los grupos más jóvenes.Añaden que este descubrimiento tiene importantes implicaciones para la salud pública y sugieren que se necesitan actuaciones específicas para reducir la obesidad en la población e implementar programas de detección individualizados.El estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, utilizó datos de más de seis millones de casos de cáncer asociados a la obesidad de la base de datos de la Surveillance Epidemiology and End Results (SEER), reconocida como una fuente autorizada para las estadísticas de cáncer de EE. UU.Los investigadores destacan que en estudios anteriores la incidencia de cánceres asociados a la obesidad se ha concentrado en personas mayores de 65 años, especialmente en personas de raza negra e hispanos, en las que las tasas de estos cánceres se dispararon hasta un 400 por ciento."Nos sorprendió el cambio en los cánceres asociados con la obesidad hacia personas situadas en el grupo de edad de 20 a 49 años, pero más notablemente en aquellos con el rango de edad de entre 50 y 64 años", señala uno de los investigadores, Siran Koroukian, en un comunicado Y añade: “Hay que tener en cuenta que la población del país entre 50 y 64 años de edad aumentó casi un 52% en ese período de tiempo, por lo que el número absoluto de personas afectadas por estos cambios es sustancial. También es notable que el aumento porcentual de los casos de cáncer asociados con la obesidad sea más alto entre las mujeres y entre los hombres negros e hispanos”.Los investigadores destacan que muchas de las personas de entre 50 y 64 años con cánceres diagnosticados en los años 2000 a 2016, en la actualidad son supervivientes de la enfermedad que generan un gasto económico considerable por lo costoso que resulta la atención médica del cáncer.Los investigadores desglosaron el número de casos por tipos específicos de cáncer, estratificados por edad, género y raza.Los tipos específicos de OAC fueron dramáticamente más altos en algunas poblaciones y el contraste entre los grupos fue notable: el número de todos los OAC considerados colectivamente en personas de 50 a 64 años aumentó un 25% en mujeres blancas no hispanas y casi un 200% en hispanos hombres.Para los no OAC considerados colectivamente, entre los hombres blancos no hispanos de 50 a 64 años, el aumento fue casi del 10%, mientras que para las mujeres hispanas, todos los no OAC aumentaron en casi un 100%.Algunos de los mayores aumentos se observaron en el cáncer uterino entre las mujeres hispanas y en los cánceres de hígado y tiroides en todos los estratos de sexo y raza / etnia."Se necesita investigación adicional para determinar la etapa del cáncer en la que se diagnosticaron estos cánceres en varias poblaciones", dijo Koroukian."Desafortunadamente, los cánceres diagnosticados en personas más jóvenes tienden a detectarse en etapas posteriores de la enfermedad, lo que contribuye a un mal pronóstico y a una mortalidad prematura".