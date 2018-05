Los conceptos para probar la existencia de Dios se tambalean

Ha salido a la calle en autobús. Dios tiene publicidad pagada. ¿Necesita Dios publicidad? El creyente responderá que no. Y el no creyente se gasta el dinero en hacer publicidad de Dios. Y el creyente acude al trapo y responde con más publicidad. Parece un contrasentido. En realidad es cómico pero también descorazonador, porque hay que ver en lo que gastamos el tiempo y el dinero. Como si no hubiera cosas más interesantes que hacer. ¿Cómo es posible que haya dinero para esas chorradas cuando está la casa sin barrer? Cuando hay que andar por el suelo, miramos al cielo. Así nos va. Parece que el espectáculo público ha remitido. ¿En qué nueva forma volverá?Pero no hay mal que por bien no venga. Corre tinta abundantemente, creacionista y evolucionista, porque coincide el bicentenario del nacimiento de Darwin. Ciencia y Religión. Evolucionismo, creacionismo, diseño inteligente, … y por ahí. Pues aquí va un poco de tinta científica.La existencia de Dios no es una cuestión del dominio de la Ciencia, por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que decir un científico sobre Dios?En primer lugar la Ciencia estudia el lenguaje; es decir, quiere responder a la pregunta ¿qué quiere decir lo que se dice?, o sea las relaciones entre lenguaje y pensamiento. En particular la Informática trata con lenguajes. Formales, sí; pero la Inteligencia Artificial trata también de responder involucrando el lenguaje natural.El informático está acostumbrado ‘a pensar con lógica’; en particular a descubrir el sentido de lo que se dice. ¿Tiene sentido lo que se dice? Conviene analizar las frases chocantes para sacar su sentido, si es que lo tienen, o para probar que no lo tienen.Hay muchas afirmaciones, aparentemente con sentido, pero que, después de ser formuladas, se ha visto que no lo tienen.Por ejemplo en Física cuántica, Werner Heisenberg desmanteló una buena cantidad de teorías que violaban su ‘principio de incertidumbre’(1927); es decir, los que las expresaban no entendían lo que decían. Él sí fue consciente de que no las entendía y esa desazón fue un acicate para llegar a alcanzar su ley. Moraleja: Lo que hoy no se entiende, puede que algún día se llegue a explicar.Con respecto a Dios hay cosas que se dicen y chocan. Por ejemplo, en el Credo católico se dice:” Jesucristo…, hijo único de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre,…”. La idea monoteísta de un Dios creador, incluida la Trinidad cristiana, pasa por la clave de que. Independientemente de que esa creencia es parte de la fe religiosa, se debe analizar la frase desde la perspectiva del lenguaje y la lógica. La verdad es que suena como un sinsentido. Rondan por la cabeza las paradojas sabidas (ver Wikipedia, Russell’s Paradox). Algo tendrán que ver en esto, piensa uno.Recordemos que la famosa paradoja de Russell (1901) es un esquema: “El conjunto C de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo?” La respuesta es: Ni Sí ni No. En efecto:Si se contiene a sí mismo, entonces C tendría que estar en el conjunto delos conjuntos que no se contienen a sí mismos. Pero si está en ese conjunto, entonces no se contiene a sí mismo, puesto que todos los conjuntos que están no se contienen a sí mismos. Luego es falso, puesto que la hipótesis es que se contiene a sí mismo.Y si NO, entonces C tendría que estar en el conjunto delos conjuntos que no se contienen a sí mismos; pero si está, se contiene a sí mismo. Luego también es falso, puesto que la hipótesis es que no se contiene a sí mismo.Así pues, es rigurosamente falsa tanto la proposición afirmativa como la negativa. Las consecuencias de esta paradoja en la Lógica y en la Matemática han sido trascendentes [Gia2002]. También en la Informática; así el concepto de ‘tipo de datos’ proviene directamente de eludir esa paradoja.Hay muchos ejemplos de este esquema, como la famosa. Si se sustituye barbero por Dios, afeitar por crear y hombres por cosas, se sacan las mismas consecuencias lógicas. En efecto una particularización de la paradoja de Russell aplicable al caso es. Es claro que esa afirmación concuerda con la fe del creyente. Pero de ella se sigue que las afirmaciones ‘Dios se ha creado a sí mismo’ y ‘Dios no se ha creado a sí mismo’ son rigurosamente falsas. Las dos.Si Dios no se ha creado a sí mismo es algo que no se ha creado a sí mismo y, por tanto, como Dios ha creado todas las cosas que no se han creado a sí mismas, entonces se ha creado a sí mismo, en contra de la hipótesis.Luego la afirmación ‘Dios no se ha creado a sí mismo’ es rigurosamente falsa. Pero también es falso ‘Dios se ha creado a sí mismo’, ya que entonces entra como algo creado por él mismo entre las cosas creadas; pero al entrar entre las cosas creadas, éstas no se han autocreado, en contra de la hipótesis.No es fácil proponer ejemplos de paradojas de Russell. Las que se conocen son bastante traídas por los pelos. ¿Alguien conoce a un hombre que no se afeite nunca? O la de la lista de listas que no hacen referencia a sí mismas. Etc. En cambio ‘Dios no se ha creado a sí mismo’ hace siglos que se viene diciendo y, mucho antes, ‘Dios ha creado todo lo que existe’.Es muy curioso que la paradoja de Dios no se haya formulado antes. Releyendo la famosa discusión , recuperada ahora en la revista electrónica Tendencias de las Religiones, publicada con la Universidad de Comillas, entre Russell y el padre Copleston, SJ, sobre la existencia de Dios (1948), uno se asombra de que no se le ocurriera al propio Russell. Ver sus argumentos en [Rus1981]. Un análisis actual de dicha discusión puede verse en la misma revista.