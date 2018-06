Los efectos positivos de la meditación podrían prolongarse durante siete años

En general, el término meditación hace referencia a aquellas prácticas mentales que ayudan a concentrarse en un punto específico o a detener el incansable flujo del pensamiento.En los últimos años, el cúmulo de estudios que demuestran que estas prácticas tienen numerosos beneficios para la salud de las personas ha ido creciendo cada vez más.En ellos se ha constatado, por ejemplo, que la meditación puede reducir el dolor mejor que un placebo o que frena los efectos del envejecimiento en el cerebro , al reducir la pérdida de materia gris asociada a la edad.Otras investigaciones han incidido en los beneficios de la meditación para la consciencia o para las capacidades cognitivas humanas. Estos han demostrado que meditar puede reducir los prejuicios racistas Pero, ¿cuánto dura este aumento de la consciencia, en un sentido amplio, en una persona que se dedica a meditar? En 2016, investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, la Universidad de California en San Francisco, y la Escuela de Medicina de Harvard (EE.UU.) realizaron un estudio para tratar de responder a esta pregunta.En la investigación, un equipo de personas participaron en un retiro de meditación. Después, fueron sometidas a mediciones de diversos indicadores genéticos. Los resultados mostraron que, una semana después del retiro, tanto los meditadores novatos como los experimentados aún presentaban cambios genéticos significativos, concretamente en la actividad de aquellos genes relacionados con la respuesta al estrés y la función inmune.Pero científicos del Center for Mind and Brain de la Universidad de California en Davis (EEUU) han hallado ahora que los beneficios de la meditación pueden llegar mucho más lejos en el tiempo. En una investigación realizada en el marco del Proyecto Shamatha (que analiza los efectos cognitivos, psicológicos y biológicos de la meditación y constituye el estudio longitudinal más exhaustivo de meditación intensiva realizado hasta la fecha), se constató que los beneficios en la capacidad de atención de personas que han practicado la meditación intensiva se mantienen nada menos que durante siete años.Este otro estudio incluyó a 60 personas que participaron en dos retiros de meditación intensiva celebrados en 2007. En ambos, los meditadores asistieron dos veces al día a sesiones de meditación grupal, e hicieron meditación individual durante aproximadamente seis horas cada día.Tras los retiros se les hizo un seguimiento, primero a los seis y 18 meses, y finalmente a los siete años. Se constató que, inmediatamente después de los retiros, todos los participantes mostraban mejoras en la atención, así como en el bienestar psicológico general y en su capacidad para sobrellevar el estrés.Siete años más tarde, estos efectos aún perduraban, especialmente en aquellos participantes que mantuvieron una práctica de meditación durante todo ese tiempo. En comparación con aquellos que habían practicado menos la meditación, estos participantes mantuvieron las ganancias cognitivas y no mostraron patrones típicos de disminución en la atención sostenida relacionados con la edad.Según explica Anthony Zanesco, investigador en la Universidad de Miami y primer autor del trabajo, estos resultados demuestran por primera vez que la práctica intensiva de la meditación está vinculada a cambios cognitivos positivos, perdurables y mensurables en las personas.