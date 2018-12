Los flujos migratorios mundiales están estabilizados desde 1990

Los flujos migratorios globales han fluctuado en torno al 1 por ciento de la población mundial entre 1990 y 2015, al mismo tiempo que casi la mitad de los emigrantes han regresado a sus países de origen en el mismo periodo.Estos son los datos proporcionados por un nuevo método estadístico aplicado para estimar los flujos migratorios entre países. Estos datos arrojan una tasa de migración superior a la obtenida por otros métodos, pero también un índice de retorno a los países de origen muy superior a las estimaciones anteriores.En el mundo cada vez más abarrotado, la migración humana puede dañar la infraestructura y los recursos. Los datos precisos sobre los flujos migratorios podrían ayudar a los gobiernos a planificar y dar respuestas políticas a los inmigrantes.Sin embargo, estas cifras, cuando están disponibles, tienden a ser irregulares y están llenas de errores, incluso en el mundo desarrollado. Los científicos han desarrollado en el pasado diferentes enfoques para estimar las tasas de migración, pero incluso los más exactos se basan en suposiciones poco realistas sobre el movimiento masivo de personas y las tasas de migración, que pueden estar muy por debajo de la realidad.En un artículo publicado en PNAS, dos científicos de la Universidad de Washington explican que aplicaron un nuevo método estadístico para estimar los flujos migratorios entre países, utilizando para ello el llamado enfoque estadístico pseudo-Bayes, que permite obtener datos robustos.Este método muestra que las tasas de migración, definidas como un movimiento internacional seguido de una permanencia de al menos un año en otro país, son más altas de lo que se pensaba anteriormente.También pone de manifiesto que los flujos migratorios son relativamente estables, fluctuando entre 1.1 y 1.3 por ciento de la población mundial entre 1990 y 2015. Además, desde 1990, aproximadamente el 45 por ciento de los migrantes han regresado a sus países de origen, una estimación mucho más alta que la obtenida por otros métodos estadísticos.Estas estimaciones más precisas de la migración ayudarán en última instancia a los migrantes y a las personas que los asisten, explica el autor principal, Adrian Raftery, en un comunicado "La planificación de la migración no es una tarea sencilla", añade Raftery. "Se necesita todo, desde infraestructura médica y personal capacitado, hasta escuelas primarias, y los gobiernos confían en estimaciones demográficas precisas para ayudarles a poner en práctica los planes y las respuestas correctas".Los países recopilan datos de migración a través de formularios de inmigración en los puertos de entrada, pero las respuestas a estos formularios pueden contener errores y, a menudo, no recopilan los tipos de información completa que los demógrafos necesitan para medir la migración con precisión. Los formularios del censo también tienden a preguntar a las personas dónde nacieron, pero generalmente no cuándo emigraron, información que no refleja con precisión el verdadero nivel del movimiento migratorio."La migración es mucho más que el lugar que dejaste y el lugar en el que finalmente te acomodaste", explica Raftery. "Los investigadores han intentado durante años desarrollar métodos estadísticos que capten el panorama integral de la migración humana en todo el mundo".Raftery desarrolló estas nuevas estimaciones de la tasa de migración junto con Jonathan Azose, un profesor asistente de estadística afiliado de la UW y autor principal del artículo. Aplicaron el método pseudo-Bayes a las estimaciones de migración mediante la incorporación de elementos de otros métodos, y calibraron sus estimaciones frente a un modelo de migración relativamente fiable con datos de 31 países europeos, alcanzando una precisión sin precedentes.