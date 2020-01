Los incendios forestales de Australia adquieren dimensiones apocalípticas

Imaginemos una catástrofe brutal en la que la mitad de toda la superficie arbolada de España ardiese en un incendio apocalíptico.



Esa es aproximadamente la superficie que, desde el pasado mes de octubre, ha ardido en Australia en una serie ininterrumpida de incendios forestales. El humo que se produjo ya ha alcanzado Sudamérica. Dará varias veces la vuelta al mundo.



Y la devastación está muy lejos de acabar. Se hace muy poco y los incendios seguirán.



En los últimos años, los incendios forestales están aumentando de forma incontrolada: basta recordar la quema catastrófica de la Amazonía brasileña, los incendios que devastaron Portugal, o los descomunales fuegos que arrasaron California…



Las cifras horrorizan: en 2016 la pérdida de bosques por incendios forestales se incrementó un 51% respecto al 2015. Solo en ese año, en el mundo se quemó aproximadamente el doble de toda la masa forestal española.



Sorprendentemente, la preocupación por los incendios forestales y la intensidad de la lucha contra esta peligrosa lacra, es mucho menor de lo que debiera: incluso entre mucha de la gente concienciada por el cambio climático y por el medio ambiente, no se percibe como la descomunal catástrofe que es en realidad.



Pero los incendios forestales son una verdadera tragedia en la lucha contra el cambio climático: se trata de una de las principales causas de liberación de CO 2 a la atmósfera.



Más toneladas de CO2 a la atmósfera



Se estima que, hasta el momento, los incendios de Australia han emitido más 250 millones de toneladas de CO 2 a la atmósfera. Y lo que falta.



Podemos efectuar un sencillo cálculo para darnos cuenta de cuanto es esto: Recordemos que, de media, cada español emite aproximadamente 5,7 toneladas de CO 2 al año.



Basta una sencilla división para darse cuenta de la magnitud del desastre: emitir 250 millones de toneladas de CO 2 es el equivalente a lo que emiten 43.859649 españoles en un año.



Y aún estamos lejos de que se acaben estos incendios. Para entonces el CO 2 emitido por los incendios forestales australianos seguramente supere al emitido por todos los españoles.



A nivel planetario la situación es abrumadora: los incendios forestales están emitiendo al año aproximadamente el doble de CO 2 que toda la industria de combustibles fósiles de la Unión Europea.



Seguramente limitar la producción de CO 2 en los sectores de generación de energía y de transporte nos cueste un considerable esfuerzo. Pero es totalmente absurdo no emplear los recursos suficientes para reducir al mínimo los incendios forestales.



Catástrofe para la vida



Además, los incendios forestales también son catastróficos para la biodiversidad. Más de 500 millones de animales han muerto hasta ahora en los incendios australianos, pero la realidad es muchísimo peor: en realidad solo estamos contabilizando a mamíferos (koalas, canguros…), aves, reptiles y anfibios, esto es animales de tamaño medio y grande.



Pero la cantidad de pequeños animales (insectos, tartígrados, ácaros, anélidos…) es imposible de estimar, aunque seguramente se contarán en muchísimos billones. Y la catástrofe en plantas de sotobosque y hongos también debe ser descomunal.



Mucho peor es el caso de los microorganismos edáficos (bacterias, levaduras, microalgas…), esenciales para mantener los ciclos biogeoquímicos que permiten la vida en el planeta.



Su pérdida también debe ser ingente. Para hacernos una idea basta pensar que, en algunos bosques, estos pequeños organismos y microbios del suelo superan en masa a la totalidad de los árboles.



Es altamente probable que incluso varias especies de estos pequeños organismos, aún desconocidas para la ciencia, se hayan extinguido para siempre.



Canguros, o koalas son animales “bandera”: nos llaman la atención y nos enternecen. Sentimos empatía hacia ellos. Por el contrario, las pequeñas plantas, hongos, animales diminutos, o microorganismos, nos pasan totalmente desapercibidos.