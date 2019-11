Los minerales en sangre determinan la salud del embarazo

Científicos rusos han descubierto que el nivel más bajo de cobre y el nivel excesivo de hierro en la sangre de las mujeres pueden estar asociados con abortos espontáneos, infertilidad y algunos otros problemas reproductivos. Los resultados de esta investigación se publican en la revista Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.



La falta y el exceso de micronutrientes en el cuerpo pueden provocar problemas de salud. Es especialmente importante observarlo en mujeres embarazadas.



En su cuerpo, el nivel de ciertos elementos, en particular, hierro, manganeso y cobre, aumenta naturalmente, ya que es necesario para el desarrollo normal del feto. La falta de estos minerales se asocia con abortos espontáneos o retraso del crecimiento intrauterino del feto.



Anteriormente, este mismo grupo de científicos, bajo el liderazgo de Anatoly Skalny, descubrió que las mujeres que no podían quedarse embarazadas y estaban obligadas a recurrir a la fertilización in vitro, tenían una deficiencia de ciertos minerales, en particular, cobre, hierro, silicio, zinc y magnesio.



Niveles en sangre



En la nueva investigación, el mismo grupo, perteneciente a la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia (RUDN), ha decidido verificar con los residentes de Moscú cómo los niveles de hierro, manganeso y cobre en la sangre están relacionados con las patologías en la esfera reproductiva: abortos espontáneos e infertilidad primaria.



"Este estudio es una de las etapas de nuestro proyecto global para explorar el papel de los oligoelementos en la salud reproductiva. Su objetivo final es la identificación de los trastornos metabólicos más importantes de los micronutrientes en mujeres en edad reproductiva, corrección personalizada que reducirá el riesgo de infertilidad, complicaciones del embarazo, trastornos del desarrollo asociados con factores nutricionales ", señala Anatoly Skalny.



El estudio involucró a 485 personas. Hubo 150 mujeres no embarazadas en el grupo control, 169 mujeres embarazadas en el grupo investigado, 91 de ellas con infertilidad y 75 mujeres más que tuvieron un aborto espontáneo poco antes del estudio. Todas tenían aproximadamente la misma edad, sobre 33-35 años, y aproximadamente el mismo índice de masa corporal, sobre 21-22, un nivel normalizado.



A cada mujer se le tomó una muestra de sangre de la que se aisló el suero y de la que se midieron los niveles de hierro, manganeso y cobre mediante espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente. Los resultados de los diferentes grupos, no embarazadas, embarazadas y las que tenían patologías del embarazo, fueron comparados entre ellas.



Resultados



En las mujeres embarazadas, en comparación con el grupo de control, los niveles de cobre y manganeso aumentaron significativamente en un 40 por ciento y 16 por ciento, respectivamente.



Al mismo tiempo, los niveles de cobre se redujeron en mujeres con abortos espontáneos e infertilidad, en un 30 y un 35 por ciento, respectivamente, en comparación con las mujeres embarazadas.



Además, los abortos espontáneos se asociaron con un aumento en los niveles de hierro en la sangre en un 13 por ciento, en comparación con las mujeres embarazadas.



"A pesar de que el hierro es el elemento más importante y la frecuencia de su deficiencia y anemia por deficiencia de hierro en el embarazo es extremadamente alta, es necesario evitar no solo su deficiencia, sino también el exceso, que puede ir acompañado de manifestaciones tóxicas. Por lo tanto, la ingesta de medicamentos que contienen hierro debe realizarse bajo un estricto control de los parámetros de laboratorio" comenta Alexey Tinkov, otro de los investigadores.