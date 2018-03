Los neandertales tardíos del norte de Europa practicaban el canibalismo

Hélène Rougier, Isabelle Crevecoeur, Cédric Beauval, Cosimo Posth, Damien Flas, Christoph Wißing, Anja Furtwängler, Mietje Germonpré, Asier Gómez-Olivencia, Patrick Semal, Johannes van der Plicht, Hervé Bocherens, Johannes Krause: Neandertal cannibalism and Neandertal bones used as tools in Northern Europe . Scientific Reports (2016). DOI: 10.1038/srep29005.