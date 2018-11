Los niños obesos corren más riesgo de padecer asma

El diez por ciento de los casos de asma infantil podrían evitarse si la obesidad fuese eliminada, según un investigación dirigida por Nemours Children’s Health System y publicada en la revista Pedriatics. La investigación constata que el sobrepeso infantil es un factor importante a hora de contraer asma, y que además agrava los síntomas de la enfermedad.“El asma pediátrico se encuentra entra las afecciones infantiles más dominantes”, explica Terri Finkel, una de los tres investigadores del Nemours Children’s Health System, en un comunicado . En Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de personas padecen asma y casi nueve millones de ellas son niños, según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina.La investigación ha podido llevarse a cabo gracias a PEDSnet , una red de interdisciplinar que lleva a cabo una investigación observacional y ensayos clínicos en ocho de los sistemas de salud infantil más grande de Estados Unidos. PEDSnet ha proporcionado al estudio estructuras del Big Data, que permite analizar y extraer conclusiones de grandes bases de datos.“El asma infantil tiene un alto costo para los pacientes, las familias y el sistema de salud general”, añade Finkel, también presidenta de Pediatría y directora científica del Nemours Children’s Hospital en Orlando. “Nuestros datos muestran que reducir la obesidad infantil podría reducir significativamente la partida del asma en los presupuestos de la salud pública”, precisa.Los análisis de los registros médicos incluyen a más 500.000 niños. Los investigadores revisaron datos no identificados de pacientes entre 2 y 17 años sin historial de asma, que recibieron atención de seis centros médicos académicos infantiles entre 2009 y 2015. Pacientes con sobrepeso u obesos fueron emparejados con pacientes de peso normal, de la misma edad, sexo, raza, etnia, tipo de seguro y ubicación de atención sanitaria. El estudio incluía datos de 507.496 niños y 19.581.972 visitas.Los investigadores encontraron que la posibilidad de un asma diagnosticada entre niños con obesidad era significativamente más alta que en los niños de rango de peso normal. También que del 23% al 27% en los nuevos casos de asma en niños con obesidad son directamente atribuibles a la obesidad. Además, la obesidad en los niños con asma parece aumentar la gravedad de la enfermedad.Aunque los datos del estudio sugieren que un millón de casos de asma en niños puedan ser directamente atribuibles al sobrepeso y obesidad, y que al menos el 10 % de todos los caso de Estados Unidos de asma podrían evitarse si no existiese la obesidad ni el sobrepeso infantil, el estudio muestra varias limitaciones.Estas limitaciones impiden considerar absolutas sus conclusiones sobre la naturaleza causal entre la obesidad y el asma. Además, si bien el estudio incluye datos de una gran población de niños geográficamente diversa, los niños rurales no están lo suficientemente representados en los resultados del estudio.