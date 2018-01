Los niños pequeños que ven más tele y videojuegos duermen menos

Los niños en edad preescolar que pasan más tiempo viendo televisión, jugando videojuegos o en sus ordenadores -especialmente si lo hacen a escondidas- duermen menos que aquellos que no lo hacen, según un estudio de la Universidad de Michigan que publica la revista Health Communication.Cuando aumenta el uso de estos soportes electrónicos, la noche de sueño de los niños es más corta y la siesta más larga, ha comprobado este estudio. Investigaciones anteriores ya habían establecido que los niños de edades 2-5 sólo se deberían utilizar ‘pantallas’ durante aproximadamente una hora al día para asegurar un crecimiento y desarrollo saludable.Esta orientación, sin embargo, rara vez se sigue en la práctica. Según este estudio, el tiempo de pantalla diaria para los niños preescolares es más del doble de esta recomendación: más de dos horas al día.Este hábito es perjudicial para los niños pequeños, ya que limitan su capacidad natural de dormir de 10 a 13 horas diarias. Cuando este tiempo de sueño no se cumple, aparecen problemas de obesidad, depresión y ansiedad, así como un menor rendimiento escolar y comportamientos sociales negativos, como actuar o mostrar agresividad hacia sus compañeros.En su estudio, las investigadoras Jessica Moorman y Kristen Harrison, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la citada universidad, estimaron el uso de televisión, DVD, vídeo VCR, videojuegos y ordenadores, así como el uso de Internet, en 278 niños en edad preescolar, con una edad media de 4 años de edad.Los padres y tutores completaron un cuestionario sobre el comportamiento durante el tiempo de sueño de sus hijos. Informaron de las horas de sueño de cada noche, de las siestas diarias, y de la cantidad y tiempos de uso de los soportes digitales.Los padres respondieron además a preguntas sobre el uso de medios a escondidas, una nueva medida que representa la frecuencia con la que sorprendieron a sus hijos utilizando pantallas cuando deberían estar durmiendo.De media, los encuestados informaron que sus hijos se acercaron a 11 horas de sueño por día. La mayor parte del uso de los medios ocurrió durante la semana después de la guardería y , antes de acostarse por la noche. También es intensivo durante los fines de semana.De los participantes, el estudio descubrió que el 19 por ciento de los niños tenían televisores en su habitación; que el 17 por ciento tiene hasta dos televisores en su habitación; más del 23 por ciento tenía un DVD / VCR y el 9 por ciento tenía un sistema de juego de vídeo.Harrison, profesora de estudios de comunicación y coautora del estudio, explica en un comunicado que los padres de los niños que más usaron medios probablemente también usaron mucho las pantallas, lo que sugiere que las familias deben abordar estas preocupaciones como una unidad, no sólo para los niños más pequeños en el hogar.