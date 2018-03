Los ordenadores del futuro podrán auto-transformarse en otros dispositivos

Imagine un dispositivo que se reconfigura en una resistencia, un rectificador, un diodo y un transistor basado en señales de un ordenador.Los circuitos multidimensionales podrían ser reconfigurados en nuevos circuitos electrónicos, mediante una secuencia de entrada variada de impulsos eléctricos.El material híbrido se compone de partículas eléctricas conductoras, cada una de cinco nanómetros de ancho -un nanómetro es una mil millonésima de metro-, recubierta con una sustancia química especial con carga positiva.Las partículas están rodeadas por un mar de átomos con carga negativa que equilibran las cargas positivas fijas en las partículas. Mediante la aplicación de una carga eléctrica a través del material, los pequeños átomos negativos se pueden mover y configurar de nuevo, pero las partículas positivas de mayor tamaño no son capaces de moverse.Al mover este mar de átomos negativos alrededor del material, las regiones de baja y alta conductividad pueden ser moduladas; el resultado es la creación de una vía dirigida que permite a los electrones fluir a través de dicho material.Las antiguas vías pueden ser borradas y las nuevas pueden empujar y tirar de ese mar de átomos negativos. Los componentes eléctricos más complejos, tales como diodos y transistores, se pueden crear cuando se utilizan múltiples tipos de nanopartículas.En el estudio, titulado originalmente "Dynamic Internal Gradients Control and Direct Electric Currents Within Nanostructured Materials", además de Grzybowski y Walker, han participado otros autores como Hideyuki Nakanishi, Paul J. Wesson, Yan Yong, Soh Siowling y Swaminathan Sumanth, de la Northwestern, y Kyle JM Bishop, ex miembro del grupo de investigación Grzybowski, que ahora trabaja en la Universidad de Pennsylvania