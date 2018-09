Los pensamientos suicidas pueden detectarse con el móvil

Los investigadores son conscientes de que la base de la investigación realizada es insuficiente para extraer conclusiones definitivas. Por ello se proponen desarrollar un estudio similar más ampliado, que incluye a 300 adultos y 300 adolescentes con historiales de intento de suicidio para, a través de los teléfonos inteligentes, detectar sus pensamientos y prevenir sus posibles reacciones.Señalan que uno de los problemas fundamentales para estudiar la psicología del suicidio es que las personas afectadas muchas veces no son capaces de reconocer lo angustiado que están, por lo que el recurso a herramientas no verbales, como las que puede ofrecer un teléfono inteligente, permite descubrir su nivel de angustia.De esta forma, los especialistas pueden ayudarles a reconocer signos físicos de angustia y a diseñar un plan para que puedan pedir y obtener ayuda cuando perciban esas señales.Este no es el primer intento de aplicar tecnologías para la detección de pensamientos tendencias o suicidas. La Universidad de Cincinnati ya constató en 2015 la utilidad de un algoritmo para detectar trastornos mentales a través del análisis de la voz y del discurso de un grupo de adolescentes con tendencias suicidas.En España, el suicidio produce el doble de muertes que los accidentes de tráfico y 80 veces más fallecimientos que la violencia de género. En 2016 hubo 3.569 casos de suicidios en todo el país, superando los 1.160 fallecidos en accidentes en las carreteras, según el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, Intress. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.