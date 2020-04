Los perros no representan ningún peligro ante el coronavirus

No hay indicios



Sin embargo, no hay indicios reales y claros de que el SARS-Cov2 haya aparecido en los humanos por contacto directo con perros.



Primero porque no se ha encontrado ningún virus genéticamente emparentado en ellos: tan sólo se ha visto que presentan esa característica similar que les permite sortear las ZAP.



Segundo porque el BatCoV RaTG13, primo cercano del SARS-Cov2 presente en los murciélagos, también tiene esos niveles de CpG: no sólo tendría que haber ocurrido un salto del virus de perros a humanos, sino que otro salto, diferente, tendría que haberse producido de perros infectados a murciélagos.



Tercero, y bastante concluyente, es que el SARS-Cov2, aunque se ha detectado en perros, ha demostrado muy poca capacidad para reproducirse en ellos.



Que sea capaz de reproducirse con cierta efectividad en gatos, hurones y hasta tigres y, sin embargo, lo haga pobremente en perros, indica que este virus no está muy adaptado a ellos.



Solo una hipótesis



Así que, por el momento, no hay ninguna prueba que señale a los perros como el hospedador intermediario, tan sólo una hipótesis no demasiado fundamentada.



No obstante la débil hipótesis, el autor señala en su último párrafo que el trabajo está más enfocado a mostrar nuevas posibilidades en el estudio de la evolución de los virus que a determinar el origen del SARS-Cov2.



A pesar de ello, muchos medios comunicativos se han hecho eco de la idea de los perros como causantes de la infección.



El miedo a ser contagiado y una inadecuada comunicación podrían conducir a un rechazo totalmente injustificado hacia los perros por parte de la sociedad.



Acudir a las fuentes originales se sigue postulando como lo único útil para evitar la difusión de ideas equívocas.







(*) Héctor Miguel Díaz-Alejo Guerrero es investigador en el departamento de Producción Animal (Genética) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.