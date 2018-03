Los rectores piden que no se pongan dificultades para acceder a los Erasmus+

Sigamos construyendo Europa

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha emitido un comunicado bajo el títuloen el que muestra su apoyo al programa europeo de becas de movilidad Erasmus."En las últimas semanas", comienza, "se ha generado una inquietud en la comunidad universitaria española en torno al programa Erasmus".Por primera vez, con el lanzamiento del nuevo programa Erasmus+ de la Comisión Europea, el Ministerio de Educación ha publicado una nueva convocatoria propia complementaria de la habitual de la UE.Las becas Erasmus para estudiar en universidades europeas serán en España, a partir del próximo curso, dos becas distintas bajo el mismo nombre.Los alumnos con mejores notas y un alto dominio del idioma del país de destino recibirán 350 euros mensuales. Los que tengan un expediente más pobre y menos nivel en la lengua extranjera, solo 250 euros.Unos 10.000 estudiantes podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas denominadas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación en el marco del Programa Erasmus+.Esta convocatoria exige, no obstante, requisitos adicionales, entre los que se encuentra el que el estudiante aporte un diploma acreditativo del nivel B2 de la lengua de la docencia de la universidad de destino, "medida que al no haberse conocido con antelación, imposibilita el acceso a estas becas a los estudiantes que no poseen este título", lamenta la CRUE."Las universidades no podemos estar de acuerdo con todos aquellos cambios que impliquen una merma en la duración de las estancias, -tal y como indican las directrices del gobierno, con respecto a la aplicación del Erasmus+ de la CE y al del programa Erasmus.es-, en el número de los estudiantes beneficiados o en la ayuda económica percibida".El programa Erasmus , recuerda el comunicado, se inició a finales de los años ochenta, cuando apenas había estudiantes en España que hubieran viajado al extranjero; y desde entonces se ha convertido en la "gran referencia" de la cohesión social y cultural de la UE, que ha permitido, en el último curso, a 36.889 estudiantes beneficiarse de una experiencia "vital, académica y profesional".Además, destaca la CRUE, hoy día "39.300 alumnos extranjeros escogen una universidad española para ampliar su formación". El documento reconoce que durante los últimos años "se ha producido un notable esfuerzo de financiación, no solo por parte de la Comisión Europea, sino por el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas y", añade, "también por las universidades."El programa Erasmus, reconocido hace 10 años con el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional por ser uno de los programas de intercambio cultural más importantes de la historia de la humanidad, "ha sido el motor fundamental de la internacionalización de las universidades españolas", subrayan los rectores.