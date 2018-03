Los relojes ópticos atómicos de Europa estarán interconectados

La interconexión de todos los relojes ópticos atómicos en Europa será una realidad en los próximos años, gracias a un avance obtenido por especialistas del Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB) y del Max Planck Institute of Quantum Optics (MPQ) de Alemania.Los ingenieros e investigadores lograron una transferencia de frecuencia óptica de elevada estabilidad empleando una red de fibra óptica convencional. La posibilidad de integración de estos relojes marcará un punto de inflexión en el uso de las frecuencias ópticas en el terreno de la investigación básica y de la industria.Los relojes ópticos atómicos miden el tiempo con una precisión sin precedentes. Sin embargo, es la capacidad para comparar los relojes entre sí lo que los hace aplicables para las pruebas de alta complejidad en teoría fundamental, en múltiples áreas que van desde la cosmología hasta la física cuántica.La comparación de las frecuencias ópticas de estos relojes ha demostrado ser un reto, ya que los pocos relojes ópticos existentes en todo el mundo no son precisamente portátiles, debido a su compleja naturaleza. Mediante una red de telecomunicaciones de fibra óptica estándar, los especialistas han logrado una transferencia de frecuencia óptica de alta estabilidad.Los hallazgos del grupo de ingenieros e investigadores del PTB y del MPQ se han difundido mediante un paper publicado en el medio especializado Science, que se ha titulado “A 920-Kilometer Optical Fiber Link for Frequency Metrology at the 19th Decimal Place”. En tanto, el Physikalisch-TechnischeBundesanstalt (PTB) y el Max Planck Institute of Quantum Optics (MPQ) han publicados dos notas de prensa al respecto.