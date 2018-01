Luna azul y luna roja se funden la noche del 31 de enero

Hoy miércoles, 31 de enero, la Luna volverá a ser la protagonista con un eclipse total producido por una superluna que además será la segunda luna llena del mes.Es difícil que coincidan eclipse total, superluna y segunda Luna llena del mes, llamada en algunos medios estadounidenses Luna azul. Los cálculos indican que no se producía desde 1982, informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).Los eclipses lunares ocurren cuando nuestro satélite pasa por la sombra de la Tierra. Esto no sucede todos los meses porque la órbita de la Luna está ligeramente inclinada con respecto a la de la Tierra-Sol (eclíptica). A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son visibles desde cualquier lugar del mundo, una vez que la Luna está sobre el horizonte en el momento del eclipse.Durante la totalidad del eclipse, la Luna no desaparece de la vista, sino que adquiere una tonalidad rojiza, razón por la que se la conoce como “Luna de Sangre”.La atmósfera de la Tierra, que se extiende unos 80 km más allá del diámetro terrestre, actúa como una lente desviando la luz del Sol, al tiempo que filtra eficazmente sus componentes azules, dejando pasar solo luz roja que finalmente será reflejada por la Luna, dándole un resplandor cobrizo característico.Según explica la NASA, esta luna especial será visible sobre el océano Pacífico, en un arco desde el este de Asia hasta el oeste de América del Norte. En América Latina y en Europa no podrá verse el eclipse, aunque la superluna sí.Para los observadores de América del Norte, Alaska o Hawái, el eclipse será visible antes del amanecer del 31 de enero. En el Medio Oriente, Asia, Rusia oriental, Australia y Nueva Zelanda, la "súper luna de sangre azul" podrá ser vista durante la salida de la luna en la mañana del 31. En España, esta superluna podrá verse esta noche, pero no podrá apreciarse el eclipse porque su máximo será a las 14.30 horas de la tarde.