Marcha fúnebre en Madrid por la extinción de las especies

Reducir emisiones



La acción perfomática y divulgativa del sábado 14 de septiembre se enmarca en la segunda demanda de Extinction Rebellion, que exige que el Gobierno promulgue políticas vinculantes y de cumplimiento obligatorio para reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2025 y al mismo tiempo reducir los niveles de consumo y anticipa las acciones internacionales previstas para el 7 de octubre de 2019.



XR denuncia que, si seguimos sin atender las advertencias de decenas de miles de científicos, no conseguiremos proteger nuestros ecosistemas ya desequilibrados y deteriorados, con consecuencias muy graves, desde inundaciones masivas que generarán millones de refugiados, hasta hambrunas provocadas por la imposibilidad de cultivar en un ambiente en el que las especies actuales no pueden vivir. Se generaría así un desequilibrio ya no solo ecológico, sino también económico, político y social.



Si los gobiernos no toman medidas vinculantes rápidamente, los fenómenos que genera el cambio climático continuarán promoviendo un efecto cíclico, cada vez más difícil de revertir o incluso parar. Tomando acción ante la Emergencia Climática se reducen tanto los costes ecológicos y ambientales, como los económicos y sociales.



XR promueve tres demandas fundamentales, todas ellas reflejadas de un modo u otro durante las diferentes fases de la acción Rebelión o Extinción en Matadero Madrid. Las demandas son: los gobiernos deben promover la verdad sobre el clima y una emergencia ecológica más amplia y consistente a largo plazo; medidas legales vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2025 y limitar la pérdida de biodiversidad; y Asambleas Ciudadanas para supervisar dichos cambios.