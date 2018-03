María Jesús Martínez: El Gobierno se ha comprometido a no dejar caer al CSIC

¿Cómo de grandes han sido los recortes y en qué medida han perjudicado hasta ahora a las investigaciones?



Durante los últimos años, ha habido una reducción muy importante en los fondos que el Gobierno adjudica al CSIC para su funcionamiento y que éste reparte entre sus centros. Esto ha conducido a la situación tan dramática que vivimos en este momento. Hablamos de una reducción de la aportación pública de un 40% desde 2009.



En los últimos años ha habido un importante desfase entre ingresos-gastos en el CSIC y ya no solo son necesarios los costes indirectos de los proyectos y contratos para completar el gasto de funcionamiento de los centros, como he mencionado antes, sino que peligra realmente la viabilidad de los proyectos si los fondos obtenidos para investigación se destinan para otras que no sean esa propia investigación. Es lo que está pasando ahora y por eso necesitamos la ayuda que hemos solicitado al Ministerio urgentemente.



¿Cree que ha sido la estrategia correcta -llevada a cabo por el anterior presidente, Rafael Rodrigo Montero- que en estos años el CSIC siguiera ampliando personal e infraestructuras, dada la situación general? ¿Cree que los Gobiernos les han dado falsas esperanzas en este tiempo?



Analizando hoy la situación, creo que no fue correcta esa estrategia, aunque de ello nos beneficiamos todos los centros. Dada la reducción sufrida en los últimos años se debería haber comenzado hace tiempo una fuerte reestructuración de los centros, especialmente de los que resultan más costosos de mantener porque no consiguen muchos recursos y necesitan más ayuda; y haber planificado mejor el gasto en infraestructuras o programas propios de contratación.



No es que los gobiernos anteriores nos dieran falsas esperanzas, es que no nos dimos cuenta del problema que se estaba generando porque en ningún momento se dejó entrever, ni desde el CSIC ni desde el Ministerio, la situación crítica a la que estábamos llegando. El déficit de financiación nos atropelló porque se había gastado el dinero comprometido en los proyectos de investigación en actividades generales programadas por la institución, imagino que pensando que este dinero se iba a recuperar en los presupuestos generales. Sin embargo, éstos no se incrementaron sino que disminuyeron.



¿Cuál es el estado de ánimo de los investigadores?



A pesar de los grandes recortes sufridos en los últimos años, los investigadores creemos en nuestro trabajo y pensamos que nuestras investigaciones pueden jugar un papel importante para la sociedad y contribuir al desarrollo.



En estos años hemos continuado con nuestra labor, solicitando proyectos y contratos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, para conseguir financiar nuestra investigación.



Ahora no entendemos cómo hemos podido llegar a esta situación y el descontento e indignación, no solo de los investigadores sino de todo el personal de los centros, aumenta día a día por una política científica que no entendemos y nos puede llevar a paralizar nuestra actividad y la falta de apoyo y reconocimiento que tiene en este momento nuestro trabajo y la ciencia en España.



¿Cree que hay alguna posibilidad de que el Gobierno cambie su postura?



Creo que en este momento, quizás gracias a las últimas actuaciones de los directores y gerentes de los centros, ha comenzado a llegar a la opinión pública la situación dramática a la que ha llegado el CSIC. Esto, junto con las negociaciones que nuestras autoridades mantienen con el Ministerio, estoy segura de que llega a los políticos, que comienzan a darse cuenta de la gravedad de la situación de nuestro organismo. Quiero pensar que el dinero comprometido para “salvar” al CSIC llegará muy pronto.



¿Qué medidas de presión están tomando o tienen pensado tomar?



Desde hace más de un mes los directores de los centros intercambiamos correos constantemente para tratar de buscar actuaciones conjuntas que se traduzcan en la denuncia de la situación del CSIC ante el Ministerio y ante la sociedad.



Inicialmente provocamos una reunión con el presidente y con el secretario general del CSIC [Alberto Sereno] y ahora acabamos de enviar la carta con nuestra opinión de la situación a la secretaria de Estado; además se están concediendo entrevistas a diferentes medios de difusión para comunicar a la opinión pública la situación. Habrá que esperar a ver los próximos movimientos del Ministerio, antes de decidir otras medidas que podrían perjudicar todos nuestros intereses, fuera y dentro de España.



¿Qué percepción cree que tiene la sociedad de la importancia y gravedad de esta situación?



La sociedad valora muy bien a los científicos, como puede desprenderse de las últimas encuestas realizadas y publicadas en periódicos nacionales. Es cierto que ha habido muchos recortes en sanidad y educación, temas que afectan a todos en gran medida y la ciencia había quedado a un lado pero, en este momento, la sociedad es consciente de la gravedad de la situación del CSIC y nos apoya, ya que empieza a entender que sin investigación se paraliza el desarrollo y se condiciona el futuro de los países.