Marta Corella: “La inteligencia colectiva tendría una potencia de cambio imparable”

A través de años de lucha a favor de la sociedad rural, Marta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara, 200 habitantes), se ha convertido en un referente territorial en lo referente a los retos de la España despoblada.



Desde el epicentro de una realidad territorial que es el doble de tamaño que Bélgica con la densidad poblacional de la Laponia finlandesa, Marta Corella no parece dispuesta a renunciar a los beneficios potenciales que se esperan de la gran revolución digital que se aproxima en la década de los 2020s en Europa, así como en el resto del mundo.



Si la oportunidad digital permite la mejora de la calidad de vida de las personas en la España despoblada, Marta Corella está dispuesta a escuchar atentamente.



La década de los 2020s podría ser una década de profundos cambios, en todos los niveles. La transversalidad de las ideas y las soluciones se ha convertido en una necesidad para comprender los retos a los que nos enfrentamos ante un mundo geopolíticamente enfrentado en nuevos polos, altamente computerizado con presencia masiva de inteligencias artificiales, y con retos urgentes que resolver en términos de medio ambiente.



En este contexto, el entorno rural lucha por resolver las numerosas incógnitas que acechan al futuro de las personas, tras un pasado marcado por un proceso de éxodo rural que ha durado doscientos años. La España más vulnerable ya no parece dispuesta a esperar más y numerosas personas y organizaciones han comenzado a juntar fuerzas para generar soluciones creativas.



¿Cómo sería el futuro digital en el entorno rural? ¿Volveríamos a una filosofía del tipo “back-to-basics” donde se aprecian nuevos productos que llevan toda la vida en el campo, como el sirle? Hablamos con Marta Corella, un referente de lucha de la España despoblada y un gran conocimiento del potencial de las tecnologías inteligentes.



Empecemos la entrevista con una frase célebre. El industrial estadounidense Henry Ford (1863-1947) pesaba que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. ¿Qué piensas?



Cierto. No puede haber progreso sin igualdad. No hay igualdad si no se tienen las mismas oportunidades para acceder a la tecnología.