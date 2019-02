Máscaras superpuestas para denunciar la guerra: "Imposible Sinaí", de Max Aub

Si a Max Aub debemos algunas de las páginas testimoniales más importantes de la guerra civil española, como todo el ciclo que mencionábamos antes, El laberinto mágico, formado por Campo cerrado, Campo de sangre, Campo abierto, Campo del Moro, Campo francés y Campo de los almendros, su labor testimonial no se circunscribió al drama español, como demuestran sus estudios sobre la novela en la Revolución mexicana, la tragedia San Juan, sobre el drama de los judíos europeos bajo el yugo del III Reich, y este Imposible Sinaí:“...lo que me interesa y supongo que a mis lectores, si los tengo, es hallar un poco de luz en ese enrevesadísimo problema de una de las encrucijadas del pensamiento y de los intereses humanos (y divinos, claro está)”.El libro puede parecer un juego, un ejercicio de máscaras superpuestas (y hasta cierto punto lo es) emparentado en este sentido con obras suyas como la falsa biografía Jusep Torres Campalans (dedicada al pintor ficticio del mismo nombre), la Antología traducida (donde todos los poemas se deben a la imaginación de Aub) o Mucha Muerte, que Pedro Tejada Tello describía como “el absurdo surrealista, instalado en el juego y en la libertad que reivindica la supremacía del inconsciente y de lo onírico sobre lo consciente”.Pero no es el caso; por su naturaleza temática e histórica, es una obra de hondo calado ético y político; en su conjunto, es un alegato antibelicista de primer orden. Y para expresar la sinrazón de esta guerra se sirve, junto con los muchos heterónimos, de diferentes géneros, no solo del poema supuestamente traducido. Así, hay versos pero también hay fragmentos de diálogos, textos en prosa, enumeraciones...Aquí, el “dar voz al que no la tiene” se materializa a dos niveles: en tanto que todos los hablantes o autores del libro murieron en la Guerra de los Seis Días, o a consecuencia de heridas sufridas en ella; y también en tanto que personajes, no personas, creados por Max Aub, que ejerce de ventrílocuo. Pero esta condición de seres de ficción (en un contexto “demasiado real”) hace, según nos parece a nosotros, que sea extrapolable a cualquiera de los soldados reales que sí murieron en esa contienda (e incluso a cualquier soldado de cualquier contienda). Y la polifonía, la multiplicidad de voces y puntos de vista, de modos de ver el mundo y de contarlo, acrecienta enormemente su valor testimonial.La entrada de cada texto recogido va acompañada de una pequeña biografía donde se consigna, con unas pocas pinceladas, la vida que había llevado el joven combatiente, y en todas aparece el día del conflicto en el que pereció, de entre los seis que duró la guerra (en algún caso excepcional la muerte se produjo a posteriori por las heridas sufridas en combate).Así, todas estas vidas de judíos y árabes se encaminan inevitablemente, en ese funesto y corto periodo de tiempo, que no llega a una semana, a la tumba. La riqueza y diversidad que podemos imaginar por estos pocos detalles que nos da quedan sesgados por la guadaña de la muerte empuñada por una guerra cuya naturaleza y motivo se les escapa: “Dice el hombre: dulce / y sabe lo que es. / Dice el hombre: sal / y sabe lo que es. / Dice el hombre: verga / y sabe lo que es. / Dice el hombre: Dios / y sabe lo que es. / Pero dice muerte /y nadie lo sabe. // Y está detrás y delante”, escribió Ali Fakum Nazzar, primero de los apócrifos del libro cuya biografía se limita a poco más que una fecha y un lugar de nacimiento (Alejandría, 1942) porque, según Aub, “nadie se acordaba (de él) o se alzaban de hombros”. Murió en el último día de la guerra, nos indica también.Suponemos que con este detalle final, la fecha exacta de sus muertes, Aub apuntaba precisamente a eso, a remarcar la sinrazón de esta guerra y de toda guerra. Los soldados, “casi todos demasiado jóvenes para haber dado su medida”, son intercambiables una vez que ya solo son el rastro de esa juventud arrebatada:“Si dijeran que combato por ti, iría hasta donde muriera, pero morir porque sí es más absurdo que haber nacido judío”, escribe Manoce Mohrenwitz, otro de los soldados. Y en un diálogo (supuestamente traducido del ladino) podemos leer estas palabras que no necesitan comentario: “-Tú eres judío, yo mahometano. Ni tú ni yo nos hacíamos daño. / Los dos semitas, los dos oscuros, cuatro ojos negros, pelo crespo. / -Ahora somos dos muertos: morenos, de ojos en blanco, de pelo crespo. / Si nos cambiaran el uniforme...”.Del apócrifo Eliahn Kimron es el texto que traemos a estas páginas. De él nos dice Aub en su breve biografía: “Escribió este texto la víspera del primer día. Tenía 19 años. No creo —como alguno de los otros papeles aquí reunidos— que sea un poema. O, tal vez, sí. O quizá es, de verdad, una carta. En este caso no iba dirigida a nadie, metida en un sobre en blanco. / Kimron había nacido en un kibutz de Galilea, donde siguen trabajando sus padres, lituanos. Murió el segundo día”. Juzgue el lector si es o no un poema, de lo que no cabe duda es de su conmovedor valor testimonial.Cae la noche, se infiltra desde Jordania, tan limpia como todo el cielo.El sol incendia el lado opuesto.Brilla el lucero.Mañana por la mañana, sucederálo mismo, del otro lado.Será otro día. No para mí.Para mí, será la noche verdadera.Tengo que cruzar la frontera,cortar unas alambradas,depositar unas minas.No volveré.No sé por qué lo sé.Pero lo sé.Me presenté voluntario. No sé por qué.Pensé que no me importaría.Lo pensé y lo hice.No sabía que era un héroe.Tú tampoco, mi vida.Ahora que veo acabarse la luz siento que hice una tontería.Perder la vida por una tontería ¿es otra tontería?Es posible que sí, es posible que no.Solo sé que te quieroy no serás para mí.Iré.Cae la noche.Para los demás es como todos los días:mañana será otro día.No para mí.Max Aub (París, 1903-Ciudad de México, 1972). De Imposible Sinaí (Fundación Max Aub, Valencia, 2002).Este artículo fue publicado originalmente en la sección “Versos para el adiós” en el número 118 (mayo-junio de 2018) de la revista Adiós Cultural . Se reproduce con autorización.