Maximizar el beneficio de los accionistas perjudica a las empresas

Stanford Social Innovation

El principio comúnmente aceptado de que el objetivo de una empresa es maximizar el valor para los accionistas puede no ser tan positivo como parece, a juicio de Mark Kramer, fundador de la consultora sin ánimo de lucro FSG , según se explica en un artículo en The Guardian El peligro es que los directivos se centran en maximizar las expectativas de la compañía para incrementar su valor en Bolsa, olvidando el largo plazo. La consecuencia paradójica es que los directivos se enriquecen a costa de la empresa.Aunque el concepto parece muy arraigado en la práctica empresarial, en realidad se originó en un artículo de 1976 escrito por dos profesores de escuelas de negocios de la Universidad de Rochester (Nueva York), Michael Jensen y William H. Meckling, que postularon que los ejecutivos corporativos deben actuar como agentes en nombre de los accionistas, que a su vez son los directores de la corporación.Esto planteó la posibilidad que los ejecutivos actuaran para defender sus propios intereses y no los intereses de sus representados. La única salvaguardia contra esto era alinear los intereses de ambos a través de un compromiso para maximizar el valor del accionista, y se consideró que lo mejor era incentivar a los ejecutivos de alto con opciones sobre acciones (stock options) Ahora están surgiendo voces contra este enfoque: Lynn Stout, de la Facultad de Derecho de Cornell, en un reciente libro, El mito del valor para el accionista , y, un artículo reciente en la revistaescrito por Antony Page y Robert Katz. Otro libro, Amañar el juego , escrito por Roger Martin, decano de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto, va más allá al señalar que la maximización de valor para los accionistas es en realidad una mala manera de manejar un negocio.Martin explica el peligro de que los gerentes tengan como objetivo optimizar el precio de la acción en lugar de los resultados de la empresa con una analogía con los jugadores de fútbol que apuestan en sus propios partidos. Si los jugadores se centran en ganar partidos, todos los incentivos se alinean con un excelente rendimiento. Sin embargo, si ganan dinero a partir de las apuestas, pueden empezar a preocuparse demasiado por la gestión de las probabilidades.Las apuestas, como las acciones, se basan en las expectativas de resultados futuros. Los jugadores que quieren hacer dinero con las apuestas deben jugar con las expectativas, ya sea perdiendo de manera estratégica algunos partidos para bajarlas, o tomando riesgos cada vez mayores para alcanzar niveles sin precedentes de éxito. De cualquier manera, cuando los jugadores empiezan a jugar para cumplir con las expectativas en lugar de para ganar el juego en sí, el rendimiento de su equipo sufre.Los mismos incentivos insidiosos surgen cuando los ejecutivos empiezan a gestionar para satisfacer las expectativas de los analistas en lugar del negocio en sí. Martin y Stout han acumulado pruebas de que la búsqueda del valor para los accionistas en realidad no ha beneficiado a los accionistas sino que se ha convertido en una fuente de riqueza para los altos ejecutivos.