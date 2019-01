Mecer la cuna modula la actividad de las ondas cerebrales

También con ratones



Un segundo estudio se desarrolló con ratones y los resultados fueron similares: el movimiento de la estancia en el que estaban durmiendo aumentó la duración del sueño en los roedores, aunque no la calidad, al contrario de lo que había pasado con los humanos.



Este estudio descubrió otro factor importante en la calidad del sueño, el sistema vestibular, formado por partes del oído interno, que procesa la información sensorial relacionada con el control del equilibrio y el movimiento ocular, así como con la orientación espacial.



Los investigadores se valieron de roedores que tenían dañado los receptores sensoriales del oído interno y, en consecuencia, alterada la función vestibular, así como de otro grupo de roedores sanos que servían de control.



Observaron que los ratones con la función vestibular alterada no se beneficiaban del efecto balanceo durante el sueño. Otro de los investigadores, Konstantinos Kompotis, explica al respecto que la estimulación sensorial vestibular durante el balanceo actúa sobre las redes neuronales responsables de las oscilaciones cerebrales específicas del sueño, lo que no ocurre cuando esa estimulación está alterada.



Esta investigación, reveladora sobre los mecanismos poco conocidos del sueño, no se considera concluida. Los científicos se proponen determinar las neuronas concretas implicadas en estos procesos a través de la optogenética, que combina métodos genéticos y ópticos para controlar eventos específicos en ciertas células de tejidos vivos.



Lo que pretenden es precisar las poblaciones de neuronas que reciben los estímulos de los órganos vestibulares antes de transferirlos al circuito del sueño. Cartografiar esta red de comunicación entre ambos sistemas permitirá desarrollar nuevos enfoques para tratar a pacientes con insomnio o con trastornos del estado de ánimo, así como a las personas mayores, que padezcan trastornos del sueño y de la memoria, concluyen los investigadores.