“Mejorar la eficiencia en las ciudades será un gran reto global”

Entonces, más que de movilidad ¿deberíamos hablar de espacio público?



El reto de la movilidad es doble. Uno, cómo nos desplazamos en nuestra vida cotidiana, resulta del cambio del modelo de movilidad que ya estamos viviendo, y básicamente responde a la aparición de la innovación en las formas de desplazamiento cotidianas. Dos, cuál es la mejor forma de usar el espacio público, que deriva del cambio de modelo y supone la oportunidad de repensar la calle como un gran espacio de relación social.



Utilizamos la ciudad y la imaginamos desde nuestros hábitos, desde nuestra experiencia vivida. Nos cuesta pensar en la cantidad de barreras que hemos puesto a nuestra movilidad cotidiana y en la cantidad de cosas que podrían ocurrir en nuestras calles si en vez de utilizarlas como aparcamiento, las utilizáramos para otro tipo de actividades humanas mucho más productivas de cara a nuestra propia felicidad.



¿Cómo cambiamos esa mirada sobre la ciudad?



Uno de los objetivos de los nuevos planes de movilidad es crear, y hacer compatibles, redes diversas que soporten mejor nuestras necesidades de movilidad. Actualmente, en nuestro entorno, la red que más se aproxima a ser integral es la que hemos puesto al servicio del coche. Dedicamos ingentes recursos a ella, la priorizamos frente al resto. No somos conscientes de los recursos que le dedicamos y de las barreras que hemos puesto al resto de formas de movilidad. Ni de lo que eso supone en cuanto a los estándares de calidad urbana de nuestras ciudades.



Desde hace tiempo manejamos indicadores medibles de la eficiencia del tráfico, de la demanda de aparcamientos, de los tiempos de desplazamiento etc... Ahora empezamos a contraponerlos a otro que miden la calidad del espacio urbano, y la calidad de las redes para otros tipos de movilidad, que antes no había, y empezamos a tener una mirada más ajustada de la realidad. Eso es un potente motor de cambio.